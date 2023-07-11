تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق زواج سعودي، يبلغ من العمر 90 عامًا.

فيديو يوثق زواج سعودي بعمر الــ90 عامًا:

أثار مقطع زواج سعودي في عمر التسعين عامًا، حالة من الجدل بين التهنئات والانتقادات.

وظهر معمر سعودي "طاعن في العمر" عبر مقطع فيديو، وهو يسأله حفيدة كيف حالك يا جدي؟، مبروك العُرس، ليرد عليه الله يبارك فيك، ليواصل الحفيد حديثه مع جده ، قائلًا: "من كل المال والعيال إن شاء الله، وبالرفاء والبنين"، ليرد الشيخ: “إن شاء الله”.

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

شاهد الفيديو: