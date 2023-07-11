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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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فيديو يوثق زواج سعودي بعمر الــ90 عامًا

زواج سعودي بعمر الــ90
زواج سعودي بعمر الــ90 عامًا

 تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق زواج سعودي، يبلغ من العمر 90 عامًا. 

 

 فيديو يوثق زواج سعودي بعمر الــ90 عامًا:

 أثار مقطع زواج سعودي في عمر التسعين عامًا، حالة من الجدل بين التهنئات والانتقادات.

 

 وظهر معمر سعودي "طاعن في العمر" عبر مقطع فيديو، وهو يسأله حفيدة كيف حالك يا جدي؟، مبروك العُرس، ليرد عليه الله يبارك فيك، ليواصل الحفيد حديثه مع جده ، قائلًا: "من كل المال والعيال إن شاء الله، وبالرفاء والبنين"، ليرد الشيخ: “إن شاء الله”.

 

 جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية. 

 

 شاهد الفيديو:

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