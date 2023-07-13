4 حالات غش إلكتروني في امتحانات الثانوية العامة 2023

تمكنت غرفة العمليات المركزية لسير امتحانات الثانوية العامة 2023 من ضبط أربع حالات غش إلكتروني في امتحانات الأحياء والجبر والهندسة والفلسفة والمنطق.

ورصدت غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة 2023 حالتي غش إلكتروني فى مادة الفلسفة والمنطق بمحافظتي القاهرة، والغربية وحالة واحدة فى مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية بمحافظة الدقهلية، وحالة واحدة فى مادة الأحياء في محافظة الإسكندرية.

وضبط فريق مكافحة الغش هؤلاء الطلاب عند قيامهم بنشر إجزاء من ورقة الأسئلة باستخدام الهاتف المحمول، وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة، وعمل محاضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وفيما يتعلق بالحالة التي ضبطها في محافظة الإسكندرية، فهي للطالب "ع.ح" صاحب الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى أثناء امتحان مادة الأحياء، حيث تم ضبطه داخل لجنة تابعة لإدارة المنتزة ثان بمحافظة الإسكندرية فور قيامة بالغش الإلكترونى باستخدام الهاتف المحمول، وتم على الفور التحفظ على جهاز الهاتف المحمول المستخدم، وعمل محضر إثبات حالة بالواقعة المضبوطة والتحقيق مع الطالب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله ، كما تم استدعاء الملاحظين فى اللجنة المذكورة للتحقيق بمقر الوزارة.

انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023

انتهت امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم الخميس، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، بإجمالى عدد (370867) طالبا وطالبة.

وأدى 95552 طالبا وطالبة مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) للشعبة العلمية رياضيات، كما أدى 253052 طالبا وطالبة مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية ، أمام 2097 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى 1824 طالبا وطالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء، والجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) لشعبة الرياضيات ، بينما أدى 255 طالبا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة الإحصاء.