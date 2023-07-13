قطار الثانوية العامة يصل محطته الأخيرة.. مواد ابكت الطلاب وأخرى رسمت البهجة

وصل قطار الثانوية العامة إلى محطته الأخيرة، اليوم الخميس، وذلك بأداء الطلاب امتحان مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلبة الشعبة الأدبية.

وبدأت امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، يوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023، بامتحانات الثانوية العامة بالمواد غير المضافة للمجموع ليؤدي طلاب امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية.

وعلى مدار الامتحانات شهدت جروبات شاومينج على مواقع التواصل الاجتماعي تداولًا لصور أسئلة واجابات الامتحانات، إلا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تصددت من خلال فريق مكافحة الغش الالكتروني الموجود في غرفة العمليات المركزية بالوزارة.

وتباينت أراء طلاب الثانوية العامة حول مستوي الامتحانات، حيث أكد الطلاب علي أن بعض الامتحانات تسببت في بكاء وانهيار الطلاب من صعوبتها ووصفوها بأنها فوق مستوى الطالب، بينما هناك امتحانات أخرى رسمت الفرحة على وجوه الطلاب ووصفوها "سهلة ومباشرة وواضحة".

وترصد "بوابة الوفد" في سياق السطور التالية أراء طلاب الثانوية العامة 2023 حول الامتحانات:

مواد رسمت البهجة على وجوه طلاب الثانوية العامة 2023

أكد طلاب الثانوية العامة على أن امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء جاء في مستوي الطالب المتوسط، لافتين إلى أن الامتحان كان به نسبة من الصعوبة ولكن أغلبه يتميز بالسهولة، ونفس الحال جاء في امتحان مادة اللغة العربية والتي أداها الطلاب في ثاني أيام أمتحانات المواد المضافة للمجموع.

كما أعرب طلاب الثانوية العامة عن فرحتهم بسهولة أمتحان مادة الفيزياء، إذ أكد الطلاب أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وبه بعض النقاط البسيطة التي تحتاج لتفكير، مؤكدين أنّ الوقت كان مناسبا للإجابة على جميع الأسئلة.

طلاب الثانوية العامة

وجاء امتحان مادة الجغرافيا من أكثر الامتحانات التي ادخلت السرور على قلوب الطلاب، والذين أكدوا أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، عدا بعض النقاط التي تفرق بين الطالب العادي والمتميز، مشيرين إلى أن الأسئلة جاءت واضحة ومن المنهج الدراسي، والوقت كان كافيًا.

وجاء رأي الطلاب إيجابيًا حول امتحان اللغة الأجنبية الأولى للصف الثالث الثانوي 2023 الذي جاء فى مستوي الطالب المتوسط، موضحين أن أسئلة الامتحان كانت سهلة ومباشرة.

وعن امتحان اللغة الاجنبية التانية تباينت أراء الطلاب حول أن هناك صعوبة في بعض أسئلة الامتحان، وهناك أسئلة كانت تحتاج لوقت أكثر، بينما أكد البعض الأخر أن أسئلة الامتحان جاءت في مستوى الطالب المتوسط.

فيما أوضح طلاب الثانوية العامة أن امتحان الاستاتيكا، الجيولوجيا، التفاضل والتكامل، علم النفس والاجتماع، الديناميكا، الجبر والهندسة الفراغية، الفلسفة والمنطق، والأحياء جاءوا فى مستوى الطالب المتوسط، مؤكدين على أن الامتحانات كانت تحتوي على نسبة قليلة من الأسئلة غير المباشرة والتى وصفها بعض الطلاب بالـ تركات والتى تميز الطالب مذاكر ام لا.

مواد أبكت طلاب الثانوية العامة 2023

عبر طلاب الثانوية العامة عن استيائهم من صعوبة امتحان مادة الكيمياء بالشعبة العملية مؤكدين أنّ الأسئلة كانت تحتوي على نحو 3 آلاف نقطة بينما الوقت لم يسعفهم للإجابة عليها، فيما لم يراع واضع الامتحان الفروق الفردية للطلاب، ووصف الطلاب الامتحان بأنه في غاية الصعوبة وجاء فوق مستوي الطالب الخرافي، وفي المقابل اشتكى طلاب الشعبة الدبية من امتحان التاريخ وعبر الطلاب عن استيائهم من الامتحان قائلين "لم يكن على مستوى الطالب المتوسط والأسئلة صعبة للغايه، والوقت لم يكن كافي لمراجعة أو حل جميع الأسئلة على اختلاف مادة الجغرافيا الامتحان السابق".

طلاب الثانوية العامة

جدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة خلال هذا العام بلغ 783 ألف طالب، يتم توزيعهم بين 276 ألف طالب في الشعبة الأدبية و391.6 ألف طالب في الشعبة العلمية، علوم، ونحو98.6 ألف طالب في الشعبة العلمية، رياضيات.