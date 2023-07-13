وكيل صحة البحر الأحمر يتفقد المستشفيات والوحدات الصحية

تفقد الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارةالصحة بمحافظة البحر الأحمر، مستشفى سفاجا المركزي والوحدة الصحية بسفاجا، يرافقه الدكتور احمد جلال مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالبحر الأحمر.



ويأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لكل المنشآت الصحية، وخصوصًا المستشفيات للتأكد من انتظام سير العمل والوقوف على جاهزية واستعدادات المستشفيات للعمل بأعلى كفاءة، والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



وبدأ وكيل الوزارة، الجولة بتفقد اقسام المستشفى المختلفة، حيث قام بالمرور علي قسم الاستقبال والطوارئ واطمأن علي حالة المرضي وتابع دفاتر التسجيل الخاصة بالمرضى.



وحرص وكيل وبالمرور على قسم العناية والمرور على الحالات وقسم الحضانات وأشاد بأداء الأطباء والتمريض.

وقام بالتأكد من توافر الأكسجين وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والمخزون الاستراتيجي منها

والتقي ببعض المرضى واستبين منهم عن رأيهم في مدى جودة الخدمات الطبية.



وشدد على الالتزام بكل وسائل مكافحة العدوي وتطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة

وقام بالمرور على الوحدة الصحية بسفاجا واطمئن من تواجد القوي البشرية والتمريض على رأس عملهم

وتابع حملة« ١٠٠ يوم صحة».



"وفي نهاية الجولة أكد توفير كل الدعم لجميع المنشآت الصحية بالمحافظة وتطويع كل الإمكانيات لتحقيق أفضل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



وقام الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بتفقد العمل بمستشفى القصير المركزى والإدارة الصحية بالقصير ووحدة الأمل بالقصير ومستشفى حميات الغردقة.

وتفقد أقسام المستشفى حيث قام بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ والعناية الحضانات والعيادات الخارجية.

واطمئن على توافر كل الأدوية والمستلزمات الطبية وشدد العربي على تكثيف أعداد الأطباء والتمريض في الطوارئ.

ووجه بالحرص على التعامل الجيد مع المنتفعين وتنظيم دخولهم للمستشفى منعا للازدحام كما تفقد حملة ١٠٠ يوم صحة وأشاد بالمجهود المبذول.

وفي ذات السياق تم المرور علي مستشفى الحميات بالغردقة، موجهاً بتقديم كل الدعم لتخطي أي معوقات وتطويع كل الإمكانيات لتحقيق أفضل النتائج وتقديم أفضل الخدمات وضمان جودتها من أجل راحة المواطنين.

وفي نهاية الجولة أكد الدكتور إسماعيل العربي على ضرورة الاستغلال الأمثل لكل أوجه الموارد المتاحة، من أجل التطوير المستمر للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك ضمن خطوات الخطة الموضوعة للمرور على كل مستشفيات المحافظة والوحدات الصحية بالمدن لمتابعة سير العمل بكل المنشآت الصحية ومتابعة مدى الانضباط وتواجد الأطباء على رأس العمل والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وفي ظل توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بضرورة المتابعة وتقييم الأداء والمرور الميداني على المستشفيات، وتقييم أداء العمل بها وما تقدمه من خدمات ومتابعة انضباط العاملين على مدار الـ 24 ساعة.

جولة المستشفيات

جولة المستشفيات

مستشفى سفاجا



