قطار الثانوية العامة يصل محطته الأخيرة بالإسكندرية

واخيرا وصل قطار امتحانات الثانوية العامة الى محطته الاخيرة بعد عناء وتعب الطلاب شهر كامل فى الامتحانات ، توافد طلاب الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس،على لجان الامتحانات، لأداء امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم ومادة الجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة ،ومادة الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدب .

وسادت بين الطلاب حالة من الفرحة والبهجة بسبب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، حيث أن اليوم هو آخر يوم بامتحانات الثانوية العامة

ووسط إجراءات أمنية مشددة، قام مسئولو اللجان بتطبيق الكشف الإلكترونى على الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية، للتأكد من عدم اصطحاب أى طالب أجهزة محمول أو أى وسيلة إلكترونية قد يستخدمها في الغش أو تصوير أسئلة أو أجوبة.

وتابعت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وصول أسئلة الامتحان إلى لجان الثانوية العامة قبل بدء الامتحان، مؤكدة استلام رؤساء اللجان مظاريف الأسئلة بشكل آمن، على أن يتم فتح المظاريف مع بداية الامتحان، وموجهة رؤساء اللجان بالحفاظ على سرية الأسئلة وعدم فتح المظاريف إلا فى التاسعة صباحاً مع انطلاق الاختبارات، وتوفير الهدوء والاستقرار داخل اللجان للطلاب.

من جانب اخر زعم أدمن جروب شاومينج السري للغش الإلكتروني، حصوله على امتحانات الأحياؤ والجبر والهندسة الفراغية، والفلسفة والمنطق الخاص بطلاب الثانوية العامة 2023، والذي يؤديه الطلاب اليوم الخميس.

علق مصدر بوزارة التربية والتعليم، على الصور المتداوله عبر الجروبات، قائلًا: إن كل ما يتم تدوله مجرد شائعات ليس صحيحًا بالمرة، وتلك الادعاءات مستمرة منذ بداية الامتحان ومع ذلك لم يتم تسريب أي مواد حى الآن.

أكد المصدر أن تلك الادعاءات الهدف منها التربح فقط لاغير، ومنذ بداية امتحانات الثانوية 2023، ووفقًا لما يتم تداوله، يتضح أنها أجزاء خاصة بامتحانات الثانوية العامة للأعوام الماضية، أو أجزاء من نماذج استرشادية.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2023، عقدت خلال الفترة من 12 يونيو الماضي وحتى 13 يوليو الجاري، وتمت الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة.

واتخذت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط لمنع الغش في الامتحانات منها وقف التحويلات إلى مدارس بعينها ثم تركيب كاميرات مراقبة في اللجان لرصد أي مخالفات قد تحدث، إضافة إلى وضع باركود في كراسة الأسئلة لضبط أي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة، كما تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكترونى بديوان الوزارة مهمته تتبع صفحات الغش لرصد أي تداول للأسئلة يتم، كما أكدت الوزارة أنه لا تسريب لأسئلة امتحانات الثانوية العامة.