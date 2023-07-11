بدء أعمال تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة السبت

تبدأ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعمال تنسيق الجامعات 2023 للحاصلين على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

ويفتح مكتب التنسيق باب التقديم لاختبارات القدرات للقبول بالكليات التي تتطلب ذلك، يوم السبت المقبل بشكل إلكتروني، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023.

وتبدأ مراحل تنسيق الجامعات 2023 في خلال ثلاثة أيام من إعلان نتيجة الثانوية العامة بشكل رسمي، بعد تحليلها وتحديد الحدود الدنيا للتقديم.

رابط تنسيق الجامعات 2023

يمكنك تسجيل المواعيد، واختيار الكليات، وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت من هنا.



ضوابط تنسيق الجامعات 2023

واعتمد المجلس الأعلى للجامعات ضوابط تنسيق الجامعات 2023 بتطبيق نفس ضوابط تنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي الماضي.

وقرر المجلس الأعلى للجامعات إلغاء التوزيع الإقليمي لجميع الكليات، والاكتفاء بقواعد التوزيع الجغرافي في تنسيق الجامعات 2023.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات إلغاء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة وما يعادلها (أجنبية، وعربية) والشهادات الثانوية الفنية بالنسبة لكليات (الإعلام، التمريض، المعهد الفني للتمريض، المعاهد الفنية الصحية، الجامعات التكنولوجية، كليات التكنولوجيا والتعليم).

ونوه المجلس الأعلى للجامعات بإلغاء الاختبارات (المعرفية) واستمرار العمل بنظام اختبارات القدرات (المهارية) بالنسبة لباقي الكليات التي تشترط النجاح في اختبارات قدرات الفنون أو اللياقة بعد انتهاء امتحانات الثانوية وقبل بدء أعمال مراحل التنسيق وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

كليات تتطلب اختبارات القدرات في تنسيق الجامعات 2023

وتتضمن الكليات التي تتطلب اختبارات القدرات في تنسيق الجامعات 2023 : كليات الفنون الجميلة (فنون، عمارة)، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، ودمياط، وبنها، وبني سويف)، وكلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

كما تتضمن تلك الكليات التي تتطلب اختبارات القدرات: كلية التربية الفنية جامعة المنيا، وكليات التربية الرياضية، وكليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية والتربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وشعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، والتربية بالسويس جامعة السويس)، وكلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.