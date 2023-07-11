بدء امتحان الديناميكا لطلاب الثانوية العامة 2023

بدأ طلاب الشعبة العلمية رياضيات في الثانوية العامة 2023، الآن، أداء امتحان الرياضيات التطبيقية في الديناميكا في نحو ألفين و98 لجنة امتحانية.

ويمتحن طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة في مدارس المكفوفين امتحان التاريخ (ورقة ثانية).



ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة في الشعبة العلمية للعام الدراسي 2022-2023 رياضيات 95 ألفًا و552 طالبا وطالبة.

فتح لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

فُتحت أبواب لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 أمام الطلاب في تمام الساعة الثامنة لإتمام إجراءات التفتيش بدقة بواسطة العصا الإلكترونية قبل دخول اللجان الامتحانية.

وتم تفتيش طلاب الثانوية العامة باستخدام العصا الإلكترونية قبل دخول اللجان الامتحانية لمنع دخول أية أجهزة إلكترونية تساعدهم على الغش، مثل الهواتف المحمولة والسماعات.

وتسلّم طلاب الثانوية العامة أوراق الإجابة في امتحانات الثانوية العامة 2023 قبل بدء الامتحان بعشر دقائق في الساعة التاسعة إلا عشرة، لإعطاء الفرصة للطلاب بكتابة البيانات.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح open book في لجان مراقبة ومؤمنة بشكل مشدد، مع اتخاذ إجراءات تأمينية حازمة.

ويحتوي امتحان الديناميكا في الثانوية العامة 2023 نسبة 30 في المائة أسئلة عمليات بسيطة و40 في المائة أسئلة عمليات تطبيقية و30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع.

ويضم امتحان الميكانيكا في الثانوية العامة أسئلة مقالية مخصص لها درجتان، وأسئلة مخصص لها أربع درجات، وأسئلة اختيار من متعدد بدرجة واحدة وأخرى مخصص بدرجتين.

وتتضمن ورقة أسئلة امتحان الميكانيكا على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يحتوى على أسئلة بدرجة واحدة، والجزء الثاني يحتوي على أسئلة بدرجتين، والجزء الثالث يحتوي على للأسئلة المقالية.

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بمتابعة إجراء الصيانة الشاملة قبل بدء الامتحان.

ونبه وزير التربية والتعليم رؤساء اللجان بمراجعة سلامة جميع الكاميرات والتأكد من تشغيلها داخل اللجان الفرعية خلال فترة أداء امتحانات الثانوية العامة 2023.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى تسليم طلاب الثانوية العامة كتيب المفاهيم الخاصة بالديناميكا داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 قبل موعد بدء الامتحانات بعشر دقائق.



