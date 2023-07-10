الاقتصاد البريطاني يعاني تبعات البريكست (شاهد)

أكد محسن السلاموني، الخبير الاقتصادي، أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على الخزينة البريطانية بصورة كبيرة، حيث تبيع مصانع الأسلحة البريطانية أسلحة لأوكرانيا بدون أموال، وبالتالي بريطانيا مجهدة اقتصاديا.

وتابع :السلاموني" خلال تصريحاته عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الإثنين، أن الاقتصاد البريطاني يعاني تبعات أزمة كبيرة بدأت مع خروجه من الاتحاد الأوربي، حيث خسرت الحكومة البريطانية 35 مليار دولار لتحقيق ذلك، وهو ما أثر سلبًا على اقتصاد الدولة.

وأشار إلى أن بريطانيا كانت تعتمد على اتفاقية التبادل التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بخروج ترامب من الحكم توقف تنفيذ الاتفاقية.

بريطانيا تعاني من أزمت في التعليم والصحة

وتابع السلاموني أن بريطانيا تعاني الآن، من أزمات في قطاع التعليم والصحة، وتتكلف الدولة البريطانية أكثر من 18 مليار دولار.

وواصل أن هناك إضرابات كثيرة نتيجة تدني الأجور مقارنة بالتصخم وارتفاع أسعار السلع جميعها، وهذا التضخم لن ينخفض إلا من خلال انتهاء هذه الحرب سريعا.

نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة طفيفة في الربع الأول

حقق الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة هامشية في الربع الأول من العام الجاري، مدعوما بتحسن أداء قطاع الخدمات.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع بنسبة 1ر0% في الربع السنوي، من يناير حتى مارس.

وكان المكتب أعلن الشهر الماضي أن معدل النمو في الربع الأول بلغ 1ر0%، ولكنه أكد هذه البيانات اليوم الجمعة من خلال تقرير مفصل.

أسباب نمو الاقتصاد البريطاني

وكشفت البيانات أن أكبر محرك للنمو جاء من خلال قطاع المعلومات والاتصالات الذي سجل نموا بنسبة 3ر1%، مع زيادة في نشاط البرمجة الحوسبية والأعمال الاستشارية والاتصالات.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي.آيه.ميديا" أن الاقتصاد البريطاني حقق نموا بنسبة 2ر0% في أبريل بعد تراجعه بنسبة 3ر0% في مارس، مما يقلل المخاوف من وقوعه في دائرة الركود.

وذكر دارين مورجان مدير الاحصاءات الاقتصادية في مكتب الاحصاء أن "بياناتنا المعدلة تشير إلى ارتفاع معدل استثمارات الشركات عن التقديرات الأولية، حيث تستفيد كثير من الشركات من الاعفاءات الضريبية الكبيرة قبل انتهاء العمل بها".