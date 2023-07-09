وزير التعليم: انتظام امتحانات الثانوية العامة 2023 في سوهاج

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، انتظام امتحانات الثانوية العامة 2023 في لجان محافظة سوهاج.

جاء ذلك في إطار زيارة وزير التربية والتعليم لمحافظة سوهاج لمتابعة انتظام سير امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.

وتفقد وزير التربية والتعليم برفقة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اليوم الأحد، عدد من لجان سير الامتحانات، وعدد من الكنترولات؛ للاطمئنان على تنفيذ الإجراءات والتعليمات الخاصة بالعملية الامتحانية.

ورافق وزير التربية والتعليم ومحافظ سوهاج خلال الزيارة الدكتور ياسر محمود مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

تفقد لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

واستهل الوزير والمحافظ زيارتهما بتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة في مدرسة قدري أبو حسين الثانوية التابعة لإدارة أخميم التعليمية، أثناء تأدية الطلاب الامتحان فى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) للشعبة العلمية رياضة، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.



واطمأن وزير التربية والتعليم خلال تفقده اللجان بالمدرسة، على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مؤكدًا ضرورة تسهيل وتيسير جميع الإجراءات للطلاب وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب، موجهًا مراقبى اللجان على الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات.

وتأكد وزير التربية والتعليم من قيام طلاب الثانوية العامة بتسجيل بياناتهم على ورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، مؤكدًا على الاعتداد فقط بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وعدم الكتابة في كراسة الأسئلة.

ووجه وزير التربية والتعليم الملاحظين في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بالتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.

وشهد الوزير والمحافظ مرور أفراد أمن اللجان بالعصا الالكترونية داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 للتأكد من عدم وجود أي أجهزة الكترونية مع الطلاب.

كنترول امتحانات الثانوية العامة 2023

وحرص الوزير على تفقد حجرة الكنترول لامتحانات الثانوية العامة 2023 داخل المدرسة، واطلع على محضر فتح أظرف الأسئلة، والاطمئنان على مدى الالتزام بالتعليمات الخاصة بأعمال الكنترولات ولجنة الإدارة والتصحيح والمراجعة.

كما تفقد الوزير والمحافظ لجان الطلاب بمدرسة عبدالحميد رضوان الثانوية التابعة لإدارة دار السلام التعليمية، للاطمئنان على مستوى أدائهم فى الامتحان، والتأكد من قيامهم بتسجيل بياناتهم على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية بصورة صحيحة، موجها الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.

وأشاد وزير التربية والتعليم بانتظام وانضباط سير امتحانات الثانوية العامة 2023 وبهدوء اللجان، دون أى مشكلات تعوق سير العملية الامتحانية بالمحافظة، مؤكدًا أن الوزارة تبذل أقصى جهودها لإتمام الامتحانات بصورة منضبطة وآمنة وبهدوء، وتعمل على توفير الأجواء الملائمة لخدمة أبنائها الطلاب، حرصًا على تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة الدور الأول بمحافظة سوهاج 29558 طالبًا، من بينهم 8101 طالب بالشعبة الأدبية، و 19614 طالبا بالشعبة العلمية علوم، وعدد 1843 بالشعبة العلمية رياضيات، من خلال 70 لجنة سير على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى لجنة واحدة للطلاب المكفوفين ولجنة واحدة لطلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.