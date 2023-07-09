تفاصيل تاسع أيام امتحانات الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل تاسع أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن طلاب الثانوية العامة أدوا اليوم الأحد امتحان الدور الأول في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية علوم، بإجمالى عدد 371 ألفا و891 طالبًا وطالبة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن 95 ألفًا و552 طالبا وطالبة أدوا الامتحان فى مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) للشعبة العلمية رياضيات، و251 ألفا و684 طالبًا وطالبة الامتحان فى مادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، أمام ألفين و97 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أداء 1824 طالبًا وطالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) فترة أولى، ومادة مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) فترة ثانية، بينما أدى 255 طالبا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ ( ورقة أولى) .

متابعة امتحانات الثانوية العامة 2023

وتابع الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بمقر غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم في محافظة سوهاج.



وحرص خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، والاطمئنان على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأكدت غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة 2023 أن أجواء الامتحان سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وقامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان في جميع أنحاء الجمهورية.

حالات الغش في امتحانات الثانوية العامة 2023

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد أربع حالات غش إلكتروني: حالتان فى مادة علم النفس والاجتماع، بمحافظتى القاهرة، والشرقية، وحالة واحدة فى مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) بمحافظة المنوفية، وحالة واحدة فى امتحان مادة الجولوجيا بمحافظة بنى سويف.

وضُبط هؤلاء الطلاب لدى قيامهم بالغش باستخدام الهاتف المحمول، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة، وتحرير محاضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

التحقيق مع رئيس لجنة في امتحانات الثانوية العامة

وبالنسبة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى حول تصوير أجزاء من أسئلة مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)، داخل دورة مياه بإحدى اللجان بمحافظة الشرقية، تم إحالة رئيس اللجنة ومراقب أول اللجنة إلى التحقيق العاجل بمقر الوزارة لمسئوليتهما الكاملة عن الواقعة.

أما بالنسبة لما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي من إدعاءات بشأن امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بلجنة الشهيد طيار محمد عادل شبل الثانوية المشتركة التابعة لإدارة الباجور التعليمية بالمنوفية، أكدت الوزارة أن الادعاءات غير صحيحة تماما وأنه تم تأخر دخول كراسات الأسئلة لتسعة طلاب باحدى لجان المدرسة، وتم تعويض هؤلاء الطلاب عن هذا الوقت، مشيرة إلى أن ما أثير عن تسريب الامتحان إدعاءات ليس لها أى أساس من الصحة.

وتجدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تشديدها على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

وجدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية الرياضيات (الدورالأول) سيؤدون يوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو 2023 الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا).

بينما سيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات، كما سيؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ ( ورقة ثانية) .