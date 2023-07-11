التعليم تتابع وصول امتحان الديناميكا للجان الثانوية العامة 2023

تابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وصول صناديق امتحان الديناميكا للشعة العلمية في الثانوية العامة 2023 إلى لجان الثانوية.

وتسلمت لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 صناديق أوراق امتحان مادة الديناميكا للعام الدراسي 2022-2023 في جميع أنحاء الجمهورية.

وتتضمن الصناديق المعدنية لأوراق امتحانات الثانوية العامة في الديناميكا كلا من: أوراق الأسئلة، ونماذج البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، وكتيبات المفاهيم.

ونقلت أوراق امتحانات الثانوية العامة 2023 داخل صناديق معدنية مؤمنة بشكل تام ومغلقة بأقفال رقمية لا تفتح إلا داخل لجان امتحانات الثانوية العامة في الوقت المحدد.

وتفتح لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 أبوابها أمام الطلاب في الساعة الثامنة وربع لإتمام عمليات التفتيش قبل البدء الرسمي للامتحان في الموعد المحدد له الساعة التاسعة صباحًا.

متابعة وصول امتحانات الثانوية العامة 2023

وتابع خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة 2023، تأمين أوراق امتحان الديناميكا منذ طباعة الأسئلة، ثم نقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان حتى وصولها لجان السير.

وتواصل نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة 2023 مع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية قبل بدء امتحان الديناميكا لمتابعة إجراءات بدء الامتحان.

وتأكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة من تأمين اللجان الامتحانية في محيط المدارس من قبل ممثلي وزارة الداخلية بمختلف المحافظات.

توجيهات رئيس امتحانات الثانوية العامة 2023

تابع الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة تأمين أوراق امتحان الديناميكا في الثانوية العامة 2023.

ووجه وزير التربية والتعليم بتبكير موعد توزيع أوراق الإجابة على امتحانات الثانوية العامة 2023 قبل بدء الامتحان بعشر دقائق ليتمكن الطلاب من كتابة جميع البيانات.

وشدد وزير التربية والتعليم على تطبيق آليات التفتيش بكل حزم قبل دخول امتحانات الثانوية العامة 2023 والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية من: هاتف محمول، أو سماعات، أو ساعات ذكية.

ونبه وزير التربية والتعليم على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 2023 وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيًا، وعدم التهاون في أية حالة غش.

