توصيل أكثر من 2500 وصلة مياه شرب للأسر الأولى بالرعاية بسوهاج

أكد المهندس محمدد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أن المشاركة المجتمعية نجحت فى توصيل 2667 وصلة مياه شرب للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة سوهاج خلال النصف الأول من العام الجارى وذلك من خلال 18 جمعية خيرية وأهلية.

وأشار رئيس مياه سوهاج، إلى أن هناك عدد من الشروط يجب ان تنطبق على الحالات المستفيدية والتى منها لا يزيد قطر الوصلة عن واحد بوصة وعدم وجود أي نشاط غير منزلي بالعقار والا تزيد مساحة العقار عن 150 متر وبحد أقصى دور أرضى ودور علوى مع عدم قبول الحالات التي تمتلك أكثر من منزل واحد.

وأوضح عبدالسلام البكرى مدير إدارة المشاركة المجتمعية، أنه تم توصيل عدد 1925 وصلة مياه بمركز سوهاج و 141 وصلة مياه بمركز اخميم و 97 وصلة مياه بمركز المراغة و 100 وصلة مياه بمركز جهينة و 152 وصلة مياه بمركز طهطا هذا بالإضافة إلى 60 وصلة بمركز المنشأة و 55 وصلة مياه بمركز دار السلام و 122 وصلة مياه بساقلتة و 15 وصلة بمركز طما.