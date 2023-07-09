وصول امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس إلى لجان الثانوية

تابعت وزارة التربية والتعليم وصول صناديق امتحانات الثانوية العامة 2023 في الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

وتسلمت لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 صناديق أوراق امتحانات مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع للعام الدراسي 2022-2023 في مختلف المحافظات.

ويؤدي طلاب الشعبة العلمية علوم في الثانوية العامة امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية، وطلاب الشعبة العلمية رياضة الامتحان في مادة التفاضل والتكامل، وطلاب الشعبة الأدبية امتحان علم النفس والاجتماع.

كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) فترة أولى، ومادة مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) فترة ثانية، وطلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ (ورقة أولى).

وتتضمن الصناديق المعدنية لأوراق امتحانات الثانوية العامة في الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كلا من: أوراق الأسئلة، ونماذج البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، وكتيبات المفاهيم.

ونقلت أوراق امتحانات الثانوية العامة 2023 داخل صناديق معدنية مؤمنة بشكل تام ومغلقة بأقفال رقمية لا تفتح إلا داخل لجان امتحانات الثانوية العامة في الوقت المحدد.

وتفتح لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 أبوابها أمام الطلاب في الساعة الثامنة وربع لإتمام عمليات التفتيش قبل البدء الرسمي للامتحان في الموعد المحدد له الساعة التاسعة صباحًا.

متابعة وصول امتحانات الثانوية العامة 2023

وتابع خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة 2023، تأمين أوراق امتحانات الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع منذ طباعة الأسئلة، ثم نقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان حتى وصولها لجان السير.

وتواصل نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة 2023 مع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية قبل بدء امتحانات الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع للثانوية العامة، لمتابعة إجراءات بدء الامتحان.

وتأكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة من تأمين اللجان الامتحانية في محيط المدارس من قبل ممثلي وزارة الداخلية بمختلف المحافظات.

توجيهات رئيس امتحانات الثانوية العامة 2023

وتابع الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة تأمين أوراق امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع في الثانوية العامة.

ونبه وزير التربية والتعليم بتبكير موعد توزيع أوراق الإجابة على امتحانات الثانوية العامة 2023 قبل بدء الامتحان بعشر دقائق ليتمكن الطلاب من كتابة البيانات الخاصة بهم.

ووجه وزير التربية والتعليم بتطبيق آليات التفتيش بكل حزم قبل دخول امتحانات الثانوية العامة والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية.

