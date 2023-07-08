إضافة 10أنشطة رياضية جديدة بمدينة بورت غالب

حرصت مدينة بورت غالب شمال مرسى علم، على إضافة 10 أنشطة رياضية جديدة بالمدينة من خلال النادي الرياضي، وذلك بهدف دعم السياحة وتشجيع السياحة الرياضية بين المصريين والأجانب، وتماشيا مع أجندة وزارة الشباب والرياضة لتنشيط السياحة الرياضية وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة.

وتهدف مدينة بورت غالب من إضافة الأنشطة الجديدة بالمدينة السياحية المساهمة في زيادة الإقبال السياحي على المدينة ووضع هذه الأنشطة على خريطة المنشآت السياحية الخاصة بمدينة بورت غالب، خاصة وأن السياحة الرياضية تشهد رواجا كبيرا بين السياح حول العالم.

وقال الدكتور وائل الجندي المدير العام لنادي بورت غالب للبولو والنادي الرياضي ببورت غالب، إن السياحة الرياضة أصبحت عامل جذب كبير لتنشيط السياحة لمحبي السياحة والرياضة في وقت واحد، ولم تعد السياحة قاصرة على الاستمتاع بالبحر أو زيارة المناطق البحرية أو الأثرية أو الدينية وغيرها، مشيراً إلى أن هناك اتجاه عالمي في الوقت الحالي لربط السياحة بالرياضة، إذا ما توفرت البنية التحتية القوية، والمنشآت الرياضية المختلفة المطلوبة لممارسة الرياضة.

وأضاف أن بورت غالب تتمتع بالعديد من المميزات التي تجعلها قبلة للسياحة الرياضة، حيث تتمتع المدينة ببنية قوية من منشآت سياحية مختلفة وبنية تحتية قوية من ملاعب مختلفة، لذلك كان هناك توجه لإضافة العديد من الأنشطة الرياضية الجديدة التي تساهم في إنعاش السياحة من ناحية وتشجع المواطنين في نفس الوقت على ممارسة الرياضية.

وأوضح أن وضع مهرجان البولو على خريطة وزارة الشباب والرياضية للفعاليات الرياضية السنوية لمحافظة البحر الأحمر بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذى شجعنا على استكمال هذا الدور وإضافة 10 أنشطة رياضية جديدة تتبع النادي الرياضي الضخم على مستوى المحافظة والمجهز بأحدث الإمكانيات، لافتاً إلى أنه تم إضافة أنشطة كرة القدم والتنس الأرضي والطاولة، والبادل والسلة والطائرة والجمباز والجيم والبلياردو، إضافة الى نشاط البولو والفروسية.

وأشار إلى أن وجود منشآت رياضية متنوعة في بورت غالب سيشجع السياح على زيادة مدد إقامتهم بالمدينة لأكثر من الليالي المعتادة بما يسهم في زيادة النشاط السياحي بالمدينة، من ناحية

ومن ناحية أخرى سيشجع المواطنين من سكان بورت غالب ومرسى علم على ممارسة الرياضية.