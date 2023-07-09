حقيقة تسريب امتحان جيولوجيا الثانوية العامة 2023

كشفت وزارة التربية والتعليم حقيقة ما تداول حول تسريب امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية في الثانوية العامة للشعبة العلمية علوم للعام الدراسي 2022-2023.

ونفت وزارة التربية والتعليم صحة الصور المتداولة لأسئلة امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة عدم صحة تلك الصور.

ودعت وزارة التربية والتعليم رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والموضوعية، وعدم تصديق أي معلومة لم تصدر بشكل رسمي عن الوزارة.

ونشرت مجموعات الغش على تطبيق التليجرام وموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورا تزعم أنها لامتحان الجيولوجيا للثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 قبل بدء اللجان.

وتداول طلاب الشعبة العلمية تلك الصور على مجموعات الثانوية العامة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك لتبادل الإجابات، ظنًا منهم أنه الامتحان الحقيقي.

استحالة تسريب امتحانات الثانوية العامة 2023

وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تسريب في امتحانات الثانوية العامة أمر مستحيل منذ عام 2016 بسبب تولي جهة سيادية طباعة أوراق الامتحانات.

وأكد وزير التربية والتعليم استحالة حدوث تسريب في امتحانات الثانوية العامة، لأنها مؤمنة بشكل كامل في كل المراحل من طباعة الأسئلة، ونقل إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان وحتى الوصول للجان السير.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة 2023 تصل إلى اللجان في صناديق معدنية لا تفتح قبل بدء اللجان الامتحانية وتوزيعها على الطلاب.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023

ويؤدي طلاب الشعبة العلمية علوم في الثانوية العامة 2023 امتحان الجيولوجيا بنظام الكتاب المفتوح على أن يتسلموا كتيبات المفاهيم داخل اللجان.

ويتضمن امتحان الجيولوجيا للشعبة العلمية علوم من الثانوية العامة 30 في المائة أسئلة العمليات البسيطة و40 في المائة أسئلة العمليات المتوسطة و30 في المائة أسئلة إبداع وحل مشكلات.

ويحتوي امتحان الجيولوجيا للشعبة العلمية علوم في الثانوية العامة 85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد تحل في البابل شيت، و15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة جدًا تحل في ورقة خاصة.

ويضم امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية في الثانوية العامة 46 سؤالًا، منها: سؤالان مقاليين مخصص لها أربع درجات، وتبلغ الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة.