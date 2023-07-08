جولة تفقدية لطلاب الثانوية العامة في الجامعة البريطانية الخميس 

أعلنت الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، تنظيم أول جولاتها التفقدية "Campus Tour”، بداية من يوم الخميس المقبل الموافق 13 يوليو الجاري.

وتجرى الجولات التفقدية كل يوم خميس، لطلاب الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية، في تمام الساعة 11 صباحًا وحتى 2:30 ظهرًا، بحرم الجامعة البريطانية بمدينة الشروق.

كما تنظم الجامعة البريطانية جولات تفقدية فردية على مدار الأسبوع من الأحد للأربعاء، من العاشرة صباحًا وحتى الثانية مساءً، لجميع الراغبين في زيارتها من الطلاب.

يأتي ذلك في إطار حرص الجامعة البريطانية على إتاحة الفرصة للطلاب للتعرف على كليات الجامعة وأقسامها وتخصصاتها المختلفة وأبرز البرامج الدراسية، والمعامل المتعددة المجهزة بأحدث التقنيات لتدريب الطلاب بالجامعة، بالإضافة إلى التعرف على الحياة الطلابية والأنشطة المختلفة التي توفرها الجامعة البريطانية لطلابها، وكذلك المنح التي تقدمها الجامعة وطرق التقديم للالتحاق بها.

وأوضحت الجامعة البريطانية أنه على الراغبين في الانضمام لفعاليات الجولة التفقدية من الطلاب وأولياء الأمور، يجب التسجيل من خلال الرابط المخصص لذلك من هنا ، كما يمكن للطلاب الراغبين سداد الرسوم الإدارية اللازمة للتقديم، على مدار فعاليات الجولة.

كليات الجامعة البريطانية في مصر

يذكر أن الجامعة البريطانية في مصر تضم 11 كلية، وهي: كليات الهندسة، هندسة الطاقة والبيئة، طب وجراحة الفم والأسنان، التمريض، القانون، الإعلام والاتصال، الفنون والتصميم، الصيدلة، نظم المعلومات وعلوم الحاسب، الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، الآداب والإنسانيات.

كما تطبق الجامعة البريطانية في مصر نظام التعليم البريطاني، و تمنح خريجيها الشهادات الثنائية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، والجامعات الأجنبية الشريكة وهم (London South Bank University & Queen Margaret University& Manchester Metropolitan University).

وتمنح الجامعة البريطانية في مصر لطلابها فرصة لدراسة فصل دراسي بالخارج في جامعة London south bank، الشريك البريطاني للجامعة.