عاجل
عاجل.. كتائب القسام تعلن مسؤوليتها عن عملية كدوميم لحظة اختطاف شاب فلسطيني قرب جامعة القدس .. فيديو مصرع ابنة مدير أعمال الفنان مصطفى شعبان في الساحل الشمالي
الخميس 06 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس التركي يزور 3 دول خليجية خلال شهر يوليو

أردوغان
أردوغان

يزور الرئيس التركي، "رجب طيب أردوغان"، عددًا من الدول بينها دول خليجية، خلال شهر يوليو الجاري، حسبما أفادت الرئاسة التركية كاشفة عن مواعيد هذه الزيارات.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الخميس، أكدت الرئاسة التركية رسميًا أن الرئيس التركي أردوغان، سيزور المملكة العربية السعودية في 17 الشهر الجاري وقطر في 18 الشهر الجاري والإمارات العربية المتحدة في 19 الشهر الجاري وقبرص في 20 من نفس الشهر.

txt

أردوغان يُهاجم حارق كتاب الله .. لا حُرية في حرق القرآن

txt

تعليق جديد من أردوغان عن الحرب الروسية الأوكرانية

وأوضحت الرئاسة أن زيارة الدول الخليجية ستأتي بعد توجه أردوغان إلى ليتوانيا في 11 يوليو من أجل المشاركة في قمة قادة حلف الناتو يومي 11 و12، كما سيلتقي على هامش القمة، رئيس الوزراء السويدي، فضلاً عن أنه من المُرجح أن يلتقي الرئيس التركي بنظيره الأمريكي، جو بايدن.

الرئيس السيسي يزور تركيا في 27 يوليو:

من ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام تركية مساء يوم الأربعاء، بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سيزور تركيا في 27 يوليو.

والثلاثاء أعلنت مصر وتركيا رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء، حيث رشحت مصر السفير عمرو الحمامي سفيرًا لها في أنقرة، فيما رشحت تركيا السفير صالح موتلو سفيرًا لها في القاهرة.

ويأتي رفع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين في هذا الصدد.

وتهدف الخطوة إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي.

ورجح مسؤول في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي أن ينعكس قرار تركيا ومصر رفع علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء بشكل إيجابي على العلاقات التجارية بين البلدين.

وأوضح رئيس مجلس الأعمال التركي المصري في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي مصطفى دنيزر، أن العلاقات السياسية بين البلدين كانت بحالة فتور على مدار 10 أعوام، مُشيرًا إلى أن خطوات إيجابية متبادلة اتخذت في العام ونصف العام الأخيرة.

مواد متعلقة

زعماء العالم يشاركون في حفل تنصيب الرئيس التركي

فوز أردوغان.. تعليق صورة الرئيس التركي على جدار قلعة أوتش (فيديو)

الرئيس التركي يلغي ظهوره لليوم الثالث إثر وعكة صحية

حقيقة إصابة الرئيس التركي بأزمة قلبية

الرئيس التركي يصف الانتخابات المُقبلة بالتاريخية

كواليس مُحادثات الرئيس التركي مع نظيره الروسي
الجريدة الورقية