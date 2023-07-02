المصري يفوز على غزل بورسعيد بخماسية في دوري الكرة الشاطئية

فاز فريق المصري للكرة الشاطئية على نظيره فريق غزل بورسعيد بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على شاطئ بورسعيد في الجولة الأولى من بطولة دوري الكرة الشاطئية والذي يتم تنظيمه لأول مرة هذا الموسم.

وجاء فوز فريق المصري في حضور الأستاذ محمد ياسين رئيس منطقة بورسعيد لكرة القدم ، الأستاذ جمال نوفل المدير التنفيذي للمنطقة ، الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ.

وسجل أهداف المصري كل من محمد السيد شوقي ، أحمد خالد أحمد ، عيسى رأفت ، محمد محمد صديق ، أحمد إبراهيم خضر.

الجدير بالذكر أن فريق المصري يضم كلا من:

عادل محمد ابوسليمة ، محمد محمد صديق ، محمد السيد شوقي ، عيسي رافت عيسي ، احمد خالد احمد ، احمد ابراهيم خضر ، محمد السيد صالح ، كريم محمد صديق ، عمرو محمد ابوزيد ، عبدالقادر توفيق عبدالقادر ، محمد ابراهيم ابوعش ، ايهاب جمال عبدالناصر ، اسامة عزب مرسي ، فيما يتولى الكابتن أنسي نبيل مهام المدير الفني للفريق والكابتن محمد الشناوي مهام مشرف الفريق ، الكابتن عصام عفيفي مهام أخصائي العلاج الطبيعي.

مكافأة إجادة للاعبي المصري بعد الفوز على فيوتشر

قرر النادي المصري صرف مكافأة إجادة للاعبي الفريق الأول تحت قيادة ميمي عبد الرازق المدير الفني بجانب راحة ثلاثة ايام من التدريبات، عقب التغلب على فيوتشر، بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التى جمعتهما بالجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وتأهل المصري البورسعيدي إلى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية بعد الفوز على فيوتشر بركلات الجزاء بنتيجة ثلاثة ضربات مقابل ضربة واحدة بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل السلبي.

ويحتل النادي المصري المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 44 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 31 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفاً آخر.

وأصدر النادي المصري البورسعيدي، برئاسة كامل أبوعلي، العديد من القرارات بشأن قطاع الناشئين بالنادي، التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

جاء بيان المصري البورسعيدي كالآتي:

في إطار حرص مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، على الارتقاء بقطاع الناشئين بالنادي، وبعد دراسة متأنية ومستفيضة تهدف لإعادة تنظيم القطاع ودعمه ماليًا وإداريًا وفنيًا، فقد تقرر ما يلي:

أولًا: الفصل التام بين قطاع البراعم وقطاع الناشئين بفرقه المشاركة فى مسابقات الاتحاد الرسمية، على أن يكون لكل قطاع مدير مسئول ومستقل، ويتقدم كل مدير على حِدة بتصور عن الجهاز المعاون من مدربين وإداريين وفقًا للسيرة الذاتية لكل مدرب.

ثانيًا: الاعتماد الكامل على المدربين من أبناء بورسعيد، بعيدًا عن المدربين المغتربين حتى يتم ضمان تواجدهم الدائم لمتابعة أحوال فرقهم.

ثالثًا: ضم اللاعبين المغتربين يكون للعناصر

المتميزة فقط، التى تبشر بلاعبين يستحقون الاهتمام والرعاية، وفيما دون ذلك، يكون التركيز على اللاعبين من أبناء بورسعيد هو الشغل الشاغل للمسئولين عن القطاع.

رابعًا: سيتم الاستعانة بلجنة تضم كفاءات رياضية كبيرة لعمل المتابعة والإشراف الإدارى، ومعاونة مسئولي كلا القطاعين على تدبير احتياجاتهم وحل مشاكلهم وتذليل الصعوبات معهم وكذا التواصل مع أعضاء مجلس الإدارة المفوضين بالمتابعة.