«جواد للتطوير» تستهدف مبيعات بمليار جنيه من مشروعها «فال بلازا» 6 أكتوبر

أطلقت شركة جواد للتطوير العقارى مشروع «فال بلازا» بمدينة 6 أكتوبر بحجم مبيعات متوقعه تبلغ نحو مليار جنيه.

وأفاد الدكتور عادل عبدالجواد الرئيس التنفيذى لشركة جواد للتطوير العقارى أن مشروع «فال بلازا» عبارة عن مشروع تجارى إدارى طبى يقع على مساحة أرض 6250 مترًا مربعًا، ومساحة بنائية تبلغ أكثر من 11300 متر مربع، فى موقع متميز جدا على محور 26 يوليو بمدينة 6 أكتوبر، ويضم حوالى 175 وحدة متنوعة منها 120 وحدة تجارية، و55 وحدة طبية وإدارية..

وأضاف أن الشركة حصلت على التراخيص اللازمة للبناء وبدأت بالفعل فى الأعمال الإنشائية بأرض المشروع، ومن المُخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل خلال عامين ونصف العام، مشيراً إلى أن التصميمات الهندسية من تصميم الدكتور فيصل أبو العزم «IEC» كاستشارى هندسى للمشروع، كما يجرى التفاوض حالياً مع مجموعة من أهم الشركات العالمية المتخصصة فى إدارة المشروعات لإدارة المشروع بالكامل بعد تسليمه.

وأشار إلى أن المشروع يتم تسويقه على 3 مراحل مختلفة، حيث تم الانتهاء من بيع المرحلة الأولى بالكامل، وجارى تسويق المرحلة الثانية، ومتوقع أن يتم فتح باب البيع بالمرحلة الثالثة والأخيرة خلال شهر يوليو القادم، مضيفاً أن الشركة قررت الاحتفاظ بنسبة 20% من إجمالى الوحدات التجارية بالمشروع كملكية خاصة لها على أن تتولى تأجيرها وإدارتها بنفسها، لتدر هذه الوحدات عائد استثمارى ثابت ومستمر للشركة.

وأوضح الرئيس التنفيذى أن الشركة توفر أنظمة سداد متعددة لتتناسب مع مختلف شرائح العملاء، وذلك بإتاحة التقسيط على 4 و5 و6 سنوات، ومقدمات حجز تبدأ من 0% هذا إلى جانب منح خصومات متنوعة على الدفع الكاش، موضحا أن وجود أكثر من نظام للسداد يرجع لدراسة الشركة لاحتياجات السوق العقارى المصرى والقدرة الشرائية للعميل فى الفترة الراهنة.

أكد الرئيس التنفيذى على التزام الشركة بتأجير المحلات التجارية لعلامات تجارية عالمية من أجل الحفاظ على العائد الاستثمارى للعملاء، والصورة الذهنية للمشروع ككل بعد تشغيله، مضيفاً أن المشروع ينفرد بمجموعة من الخدمات المتنوعة ما بين خدمات أساسية وترفيهية كتكييف مركزى يُغطى كافة أنحاء المول، وعدد من المصاعد الكهربائية المميزة وغيرها، وذلك كى توفر كافة سبل الراحة والرفاهية للعملاء.

ولفت إلى أن الشركة تُخطط لتنفيذ مشروع سكنى جديد فى مدينة الشيخ زايد حيث يجرى حالياً التفاوض على الأرض، مشيراً إلى أن الشركة تمتلك محفظة مشروعات متنوعة فى غرب القاهرة منها مشروع ممشى سياحى على مساحة 70 ألف متر مربع يقع على محور الواحات الرئيسى، ومشروع فندقى آخر على مساحة 2500 متر مربع يتكون من 80 وحدة فندقية.

وقال إن الشركة لديها ايمان كبير بأهمية منطقة غرب القاهرة نظرا لوجود فرص استثمارية حقيقية بها بسبب الكثافة السكانية الاعلى من منطقة شرق القاهرة وبما تشهده من توسعات عمرانية وتطور دائم يتمثل فى انشاء وتنفيذ المتحف المصرى الكبير، كذلك ومطار سنفكس وايضا وجود المونوريل الذى سيكون له عامل كبير فى ربط منطقة غرب القاهرة بكافة مناطق القاهرة مما سيكون له الاثر البالغ فى جذب المستثمرين لتلك المنطقة.