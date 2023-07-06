تعليم دمياط يكرم الأولى جمهوريًا في الدبلومات الفنية

استقبل المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، الطالبة منة صبح محمد الديب الحاصلة على المركز الأول على مستوي الجمهورية في امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2023م الثلاث سنوات شعبة مكاتب أمامية وإشراف داخلي.

جاء ذلك بحضور عبدالعليم جمعة وكيل المديرية وغادة بيضون مدير عام التعليم الفني

وبأجمل كلمات التهاني والتبريكات هنأ وكيل الوزارة الطالبة منة صبح محمد الديب، متمنيًا لها دوام التوفيق والسداد معربا عن امتنانه لجهود كل من أسهم وساعد الطالبة للحصول على التفوق ولإدارة مدرسة رأس البر الفندقية التابعة لإدارة عزبة البرج التعليمية بدمياط.