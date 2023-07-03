وكيل قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد امتحانات الثانوية الأزهرية بسوهاج

تفقد الدكتور أحمد الشرقاوي ، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة سوهاج الأزهرية حيث استهل الشرقاوى جولته بتفقد مركز توزيع الأسئلة بالمنطقة حيث كان فى استقباله فضيلته الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية .

اطمئن الشرقاوى على إجراءات تأمين مركز الأسئلة ومتابعة خطوط السير ، وضمت متابعات " الشرقاوى " الميدانية لجان بنين الزوازية ، فتيات دار السلام ، لجنة أولاد طوق ومقرها معهد بنين الكشح الإعدادي الثانوي، للتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات المتبعة في أعمال الامتحانات.

من ناحيته تفقد " حمادى" مجمع لجان الإمام على بن أبى طالب النموذجى ، وكان طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي قد أدوا اليوم الاثنين امتحان مادة الفيزياء .

و قد قامت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان، وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة وَفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.