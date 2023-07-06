رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية.. يبحث الكثير من طلاب الدبلومات الفنية عن رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية عبر محرك البحث"جوجل"، وذلك بعد إعلانها بالأمس واعتمدها الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بنسبة نجاح 64.4%.

ويفتح باب التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية يوم السبت المقبل 8 يوليو، على أن يتم تقديم التظلمات في المديريات التعليمية التابع لها مدرسة الطالب.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية الاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط https://nategafany.emis.gov.eg/

ويمكن لتقديم التظلمات من خلال سداد رسوم بقيمة 100 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب التظلم بها.

يتوجه الطالب بإيصال السداد إلى لجان المراقبة بمقر مديرية التربية والتعليم التابعة له.

يقوم الموظف المختص بتحديد موعد للطالب لمراجعة المادة التي يتظلم على درجاتها

يذهب الطالب أو الطالبة في الميعاد المحدد له للاطلاع على ورقة إجابة ويقوم بتدوين الملاحظات.

يتم تسليم الاوراق إلى الموظف المختص، بعد التوقيع على كراسة إجابة ويدون رقم هاتفه للتواصل معه بعد فحص التظلم.

وقد تقدم لامتحانات الدبلومات الفنية هذا العام عدد 715432 طالبًا وطالبة في تخصصات (صناعي- زراعي -تجاري- فندقي)، تم توزيعهم في عدد 2542 لجنة في الامتحانات.