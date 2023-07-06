عاجل
قرار جمهورى بشأن تنفيذ أولى مراحل الخط الرابع لمترو أنفاق السيسي يوافق على تعديل مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية منظومة التأمين الصح الشامل تستهدف الأسرة بالكامل (فيديو) المجتمعات العمرانية تُحذر من إعلانات مُضللة عن بيع فيلات ببني سويف الجديدة الأرصاد تكشف السبب وراء ارتفاع نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة (ِشاهد)
الخميس 06 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

نتيجة الدبلومات الفنية
نتيجة الدبلومات الفنية

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية.. يبحث الكثير من طلاب الدبلومات الفنية عن رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية عبر محرك البحث"جوجل"، وذلك بعد إعلانها بالأمس واعتمدها الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بنسبة نجاح 64.4%.

txt

فتح باب التظلمات على نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية

ويفتح باب التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية يوم السبت المقبل 8 يوليو، على أن يتم تقديم التظلمات في المديريات التعليمية التابع لها مدرسة الطالب.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية الاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط https://nategafany.emis.gov.eg/

ويمكن لتقديم التظلمات من خلال سداد رسوم بقيمة 100 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب التظلم بها.

يتوجه الطالب بإيصال السداد إلى لجان المراقبة بمقر مديرية التربية والتعليم التابعة له.

يقوم الموظف المختص بتحديد موعد للطالب لمراجعة المادة التي يتظلم على درجاتها

يذهب الطالب أو الطالبة في الميعاد المحدد له للاطلاع على ورقة إجابة ويقوم بتدوين الملاحظات.

يتم تسليم الاوراق إلى الموظف المختص، بعد التوقيع على كراسة إجابة ويدون رقم هاتفه للتواصل معه بعد فحص التظلم.

وقد تقدم لامتحانات الدبلومات الفنية هذا العام عدد 715432 طالبًا وطالبة في تخصصات (صناعي- زراعي -تجاري- فندقي)، تم توزيعهم في عدد 2542 لجنة في الامتحانات.

مواد متعلقة

كيفية تقديم تظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية

بدء امتحان طلاب الثانوى الأزهري بمدارس الإسكندرية

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس (اعرف نتيجتك الآن)

64.47% نسبة النجاح في امتحانات الدبلومات الفنية 2023

موعد انطلاق امتحانات ملاحق الدبلومات الفنية 2023

إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 من العاصمة الإدارية بعد قليل
الجريدة الورقية