أزهر وجامعة سوهاج يتابعان تطورات الحالة الصحية للطالب المصاب في حادث سير

توجه الدكتور أحمد حمادى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية يرافقه الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج إلى المستشفى الجامعى القديم للمرة الثانية لمتابعة تطورات الحالة الصحية لطالب الشهادة الثانوية الأزهرية بدار السلام المصاب إثر حادث سير عقب عودته من الامتحان أمس هو وزميل له فارق الحياة.

واستمع الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة والدكتور أحمد حمادى لشرح مفصل لتطورات الحالة الصحية للطالب "نصر الدين" من الطاقم الطبي المتابع له بحضور أسرة الطالب وعدد من روساء الأقسام ومدير المستشفى.

وطمئن الفريق الطبى "حمادى وعبدالخالق" وأسرة الطالب المصاب على حالته العامة مؤكداً بذل كل الجهد لتوفير العناية الطبية اللازمة موضحين أنهم يتابع تطورات الحالة منذ وصوله لمستشفى سوهاج الجامعى لحظة بلحظة.

وفى سياق متصل أجرى الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف اتصالا هاتفيا بالدكتور" مصطفى عبدالخالق" رئيس جامعة سوهاج فى اتصال هاتفي" عبر هاتف الدكتور حمادى"للاطمئنان على تطورات الحالة الصحية للطالب المصاب، مثمنا جهود مستشفى جامعة سوهاج ناقلا له خالص تحيات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف.

من ناحيته وجه "حمادى" خالص الشكر والتقديرللجيش الأبيض بمستشفى جامعة سوهاج ولرئيس الجامعة على اهتمامه البالغ والإنسانى منذ وصول مصابى الحادث للمستشفى الجامعى.

وكان " حمادى" قد وصل جامعة سوهاج وكان في استقباله الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة حيث باحثا تفاصيل الحادث وسرعة إنهاء إجراءات تسليم جثمان الطالب المتوفى متقدما لهم بخالص التعازي والمواساة.