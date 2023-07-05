عاجل
فرجاني ساسي يودع جماهير الدحيل القطري برسالة مؤثرة ديشامب: مبابي سيتوج بالكرة الذهبية
الأربعاء 05 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حزب الوفد

"مواطنة الوفد" تدين حرق نسخة القرآن في السويد

حزب الوفد
حزب الوفد

تدين اللجنة النوعية للمواطنة وعدم التمييز بحزب الوفد برئاسة صفوت لطفي مستشار رئيس الحزب  وجميع أعضاء اللجنة المركزية وقيادات وأعضاء لجان المواطنة بجميع محافظات الجمهورية بأشد  عبارات الرفض والادانة والاستنكار ما قام به مواطن سويدي من اصل عراقي بحرق نسخة من القران الكريم.

 

txt

د. عبد السند يمامة: الوفد حزب معارض وجزء من النظام السياسي للدولة

txt

بيان عاجل من حزب الوفد عن الانتخابات الرئاسية والعملية الديمقراطية

txt

رئيس الوفد يُهنئ السيسي والقوات المسلحة والمصريين بذكرى ثورة 30 يونيو

txt

عدسة الوفد ترصد نحر الأضحية بشوارع مصر القديمة عقب صلاة عيد الأضحى

txt

سكان عقار سيدى بشر المنهار يكشفون لـ"الوفد " ما وراء الستار

معتقدات الدين الاسلامي الحنيف

 

وتوكد الرفض التمام والمطلق لما اقترفه هذا المواطن من عمل إجرامي يمس بمعتقدات الدين الاسلامي الحنيف وقال مدحت الدويري مقرر عام لجنة المواطنة وعدم التمييز بحزب الوفد علي مستوي الجمهورية أن اللجنة النوعية للمواطنة بحزب الوفد تدين وتشجب مثل هذه الأعمال التي تتنافي مع القيم  والأعراف الإنسانية وتطالب دول العالم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تجرم وتدين مثل هذه الأعمال التي تتناقض مع حرية المعتقد.

 

وتندجر تحت جريمة ازدراء الأديان السماوية والمساس بالمقدسات، وتوكد على وحدة الصف المصري والعالمي الرافض لمثل هذه  التجاوزات.

 

ونطالب دول العالم بإنشاء مفوضية تحت اسم (مجمع الأديان) تضم ممثلين عن جميع الأديان السماوية يكون هدفها مواجهة والدفاع عن أي تطاول أو ازدارء من اي نوع اتجاه الأديان السماوية ويكون لها الحق في اتخاذ كافة الإجراءات للحيوله دون تنفيذها أو تغطيتها إعلاميا ملاحقته مرتكبيها قانونيا.

 

ووضع ميثاق شرف عالمي يحدد معايير لحرية التعبير والنشر في الموضوعات التي تمس أو تستهدف المعتقدات الدينية أو الكتب المقدسة لمختلف شعوب العالم.

مواد متعلقة

د. عبد السند يمامة: الوفد حزب معارض وجزء من النظام السياسي للدولة

بيان عاجل من حزب الوفد عن الانتخابات الرئاسية والعملية الديمقراطية

رئيس الوفد يُهنئ السيسي والقوات المسلحة والمصريين بذكرى ثورة 30 يونيو

عدسة الوفد ترصد نحر الأضحية بشوارع مصر القديمة عقب صلاة عيد الأضحى

سكان عقار سيدى بشر المنهار يكشفون لـ"الوفد " ما وراء الستار

نشرة الوفد.. حجاج بيت الله يؤدون شعائر يوم التروية.. والذهب يعاود الارتفاع

الهيئة العليا لحزب الوفد تختار د. عبدالسند يمامة مرشحًا للرئاسة

د. عبدالسند يمامة رئيس الوفد: أعلنت ترشحي لرئاسة الجمهورية طبقًا لنص المادة 19 الخاصة باختصاصاتي كممثل للحزب أمام القضاء وأي جهة خاصة أو عامة
الجريدة الورقية