"مواطنة الوفد" تدين حرق نسخة القرآن في السويد

تدين اللجنة النوعية للمواطنة وعدم التمييز بحزب الوفد برئاسة صفوت لطفي مستشار رئيس الحزب وجميع أعضاء اللجنة المركزية وقيادات وأعضاء لجان المواطنة بجميع محافظات الجمهورية بأشد عبارات الرفض والادانة والاستنكار ما قام به مواطن سويدي من اصل عراقي بحرق نسخة من القران الكريم.

معتقدات الدين الاسلامي الحنيف

وتوكد الرفض التمام والمطلق لما اقترفه هذا المواطن من عمل إجرامي يمس بمعتقدات الدين الاسلامي الحنيف وقال مدحت الدويري مقرر عام لجنة المواطنة وعدم التمييز بحزب الوفد علي مستوي الجمهورية أن اللجنة النوعية للمواطنة بحزب الوفد تدين وتشجب مثل هذه الأعمال التي تتنافي مع القيم والأعراف الإنسانية وتطالب دول العالم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تجرم وتدين مثل هذه الأعمال التي تتناقض مع حرية المعتقد.

وتندجر تحت جريمة ازدراء الأديان السماوية والمساس بالمقدسات، وتوكد على وحدة الصف المصري والعالمي الرافض لمثل هذه التجاوزات.

ونطالب دول العالم بإنشاء مفوضية تحت اسم (مجمع الأديان) تضم ممثلين عن جميع الأديان السماوية يكون هدفها مواجهة والدفاع عن أي تطاول أو ازدارء من اي نوع اتجاه الأديان السماوية ويكون لها الحق في اتخاذ كافة الإجراءات للحيوله دون تنفيذها أو تغطيتها إعلاميا ملاحقته مرتكبيها قانونيا.

ووضع ميثاق شرف عالمي يحدد معايير لحرية التعبير والنشر في الموضوعات التي تمس أو تستهدف المعتقدات الدينية أو الكتب المقدسة لمختلف شعوب العالم.