زغرودة حلوة رنت فى بيتنا.. الفرحة تسيطر على أسرة أوائل الدبلومات الفنية بالإسكندرية

طالبات الدبلومات الفنية: نجحنا فى تغير وجهة نظر المجتمع

زغرودة حلوة رنت فى بيتنا، والناجح يرفع ايده، داخل منازل أوائل الدبلومات الفنية بالاسكندرية احتكرت إدارة وسط التعليمية، في الإسكندرية، أوائل الدبلومات الفنية للعام 2023، بعد حصول طالبيتن على المركزين الأول على الجمهورية دبلومات فنية مهنية، والأول على الجمهورية دبلومات فنية فندقية قسم أغذية ومشروبات .

وجاءت الطالبة الأولى، انجى خالد السيد محمود، الأولى على الجمهورية دبلومات فنية مهنية بالاسكندرية، من مدرسة امبروزو الثانوية المهنية بنات، قسم ملابس جاهزة، التابعة لادارة وسط التعليمية، والثانية الطالبة فيرنا اسامه اسكندر، من مدرسة اسكندرية الفندقية المشتركة العسكرية،قسم أغذية ومشروبات، والتابعة لنفس الادارة.

رصدت " الوفد " الفرحة العارمة التي سيطرت على أسر الطلاب الاوائل

اختلطت دموع الفرح مع البكاء عقب علم الطالبة " انجى خالد السيد " الأولى على الجمهورية دبلومات فنية مهنية بالإسكندرية، من مدرسة «أمبروزو» الثانوية المهنية بنات، قسم ملابس جاهزة، التابعة لإدارة وسط التعليمية.

قالت " انجى " الحمد لله حققت حلم والدى الله يرحمه كان نفسه انى التحق بكلية الهندسة وعندما لم استطيع دخول الثانوى العام كادت حياتى ان تتدمر ولكنى قررت ان اغير وجه نظر المجتمع للثانوى الفنى لانه لم يفرق كثيرا عن الثانوية العامة بل العكس ممكن ان تحقق حلمك وطموحك ، واضافت «إنجى» «علمت بالنتيجة من خلال مكالمة هاتفية من نائب وزير التعليم ، وأخبرني أنني الأولى على الجمهورية بالدبلومات الفنية المهنية، لعام 2023،

وعن برنامجها اليومى في المذاكرة، أوضحت أنه كان مزدحما بالدروس، وبالتالى لم تكن لتذاكر ساعة أو ساعتين في اليوم فقط، إلا أنها كانت تعوض ذلك في المدرسة، فضلا عن أنها كانت تتلقى الدعم الكامل من الأساتذة، ومن أسرتها.

ورأت أن الامتحانات هذا العام كانت في مستوى الطالب المتوسط ما عدا اللغة الإنجليزية والذي جاء على غير التوقعات تمامًا.

وكشفت «إنجى» أنها ستلتحق بكلية الهندسة مشيرة إلى أن مثلها الأعلى والدتها التي تعمل ربة منزل ولم تبخل عليها بالدعم والمساندة والدعاء طوال العام، لافتة إلى أنها الوحيدة لدى والديها، كما أن الدها متوفى وهى مخطوبة حاليًا.

وأشارت إنجي الأولى على مستوى الجمهورية أن لديها هواية الرسم، وتشجع وتشاهد مباريات النادي الأهلي، لأنها ورثت حب النادي الأهلي من والدها رحمه الله عليه، الذي كان يشجع النادي الأهلي.

من جانب اخر قالت الطالبة فيرنا أسامة إسكندر، من مدرسة إسكندرية الفندقية المشتركة العسكرية التابعة لإدارة وسط التعليمية في الاسكندرية، الحاصلة على المركز الأول جمهورية في الدبلومات الفنية 2023 فندقي، قسم أغذية ومشروبات، أن حلم حياتها دخول كلية السياحة والفنادق، خاصة وانها تحب مجال الفندقة والسياحة بشكل عام.

وأوضحت «فيرنا» أنها تلقت اتصالا من الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم في الاسكندرية، لتهنئتها بحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية، كما هنأها على نجاحها وتفوقها. ولفتت إلى أنها كانت تتوقع التفوق لكن لم تتوقع أن تحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية، في الدبلومات الفنية الفندقية، مشيرة إلى أنها كانت تبدأ جهدا كبيرا من أجل تحقيق مركز متقدم في الشهادة.