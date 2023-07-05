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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

جامعات ومدارس

إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 من العاصمة الإدارية بعد قليل

رضا حجازي وزير التربية
رضا حجازي وزير التربية والتعليم

يعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد قليل تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية بأنواعه الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي للعام الدراسي 2022-2023. 

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رابط نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تعقده وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد ظهر اليوم الأربعاء، في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

وكشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، عن الانتهاء من تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية والرصد والتجميع بدقة بالغة. 

ولفت نائب وزير التربية والتعليم إلى أن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 جاهزة للاعتماد، وأن أوائل الدبلومات الفنية 2023 يتم تحديدهم في كل تخصص على حد الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي كالعادة. 

امتحانات الدبلومات الفنية 2023 

وأدى امتحانات الدبلومات الفنية نحو 760 ألف طالب وطالبة في التعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري وفنادق" بالإضافة إلى ألف و788 طالبًا وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية. 
وانطلقت امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية للعام الدراسي 2022-2023، يوم السبت الموافقة 27 مايو 2023 في جميع أنحاء الجمهورية، حتى يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023. 

وبدأت امتحانات الدبلومات الفنية العملية يوم 20 مايو 2023 وتوقفت قبل الامتحانات التحريرية ثم استكملت يوم الجمعة الموافق 9 يونيو 2023 حتى اليوم 16 يونيو 2023. 

وأجريت امتحانات الدبلومات الفنية في ألفين و550  لجنة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بمراقبة  184 ألفا و204 أعضاء هيئة تدريس داخل كل لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية. 

وبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية في امتحانات الدبلومات الفنية إلى ألف و336 مادة، ويبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية للتكنولوجيا التطبيقية 55 مادة. 

 

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