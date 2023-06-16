رئيس الإدارة المركزية للسياحة يشكل لجنة عاجلة لضبط المخالفات بفنادق الإسكندرية

قرر الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، تشكيل لجنة عاجلة للمرور والتفتيش على التزام الفنادق التابعة لرقابة وإشراف الإدارة بقوائم الأسعار المعتمدة من الإدارة العامة للسياحة، مع الفحص والتحقيق في كل الشكاوى الواردة للإدارة، والعمل على حلها في أسرع وقت.

كانت قد أطلقت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية حملة لضبط المخالفات، ومراجعة قوائم الأسعار المعتمدة بفنادق منطقة حى الجمرك.

وأوضح عبدالرازق، أن اللجنة شنت حملة على عدد من الفنادق بحى الجمرك، وسجلت عددا من الملاحظات، حيث اطلعت الحملة على المستندات الخاصة مع مراجعة قائمة الأسعار والتأكد من أنها سارية حتي (أغسطس٢٠٢٣) ومعلنة في مكان ظاهر.

كما تم المرور على الغرف والتفتيش على مستوى النظافة ودورات المياه وباقى الخدمات المقدمة للنزلاء، وتم تسجيل مجموعة من الملاحظات، من بينها أن مستوى نظافة الغرف والاستقبال ودورات المياه بحالة جيدة ولكن تم تسجيل ملاحظة سوء حالة الأثاث والمفروشات وبعض أجزاء من الحوائط والأسقف.