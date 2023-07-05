السيسي ينيب محافظ القاهرة لحضور احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في حضور احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد 1445هـ، عقب صلاة المغرب بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه يوم الثلاثاء 30 من ذي الحجة 1444هــ الموافق 18 يوليو 2023م، كما أناب جميع المحافظين لحضور الاحتفال المشار إليه كل في محافظته.



من جانبه هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) بالعام الهجري الجديد، سائلًا الله العلي العظيم أن يجعله عام خير ويمن وبركة على سيادته وعلى مصرنا العزيزة، وأن يزيدها أمنًا وأمانًا وتقدمًا وازدهارًا في ظل قيادة سيادته الحكيمة، وأن يوفقنا الحق سبحانه لما يحبه ويرضاه.



كما يتوجه وزير الأوقاف بخالص التهنئة للشعب المصري كله بالعام الهجري الجديد، سائلًا الله (عز وجل) أن يجعله عام خير وبركة على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

الإمام الأكبر يتمنى للطالبين أنس وفاطمة التوفيق والنجاح والشفاء العاجل

أبلغ رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الطالبين أنس إسماعيل، المقيد بالقسم الأدبي بمعهد مصر الجديدة العسكري، والطالبة فاطمة ممدوح، المقيدة بالقسم الأدبي بمعهد فتيات عمرو بن العاص، تحيات فضيلة الإمام الأكبر وتمنياته لهما بالتوفيق والنجاح والشفاء العاجل .

مضيفا أنه يتابع أخبارهما لحظة بلحظة، وأرسلني إليكما للوقوف على احتياجاتكم وتوفير كل سبل الراحة لكما.

وتابع الشيخ عبدالغني، أن هذا المرض امتحان من الله لقوة صبركم وإيمانكم، وله أجر وثواب كبير، مشيدا بشجاعتهما وصبرهما على ابتلاء الله، مؤكدا أن الله إذا أحب عبدا ابتلاه ولا يكون ذلك إلا لعباده الصالحين، مضيفا أنتما من جنود الأزهر الذين نعول عليهم كثيرا في نشر رسالة الأزهر وسماحة الدين الإسلامي.

وأهدى الشيخ أيمن عبد الغني للطالبين تابلت تشجيعا لهما، وتقديرا لكل ما يبذولانه من جهود في تحصيل العلم رغم ما ألمّ بهما من شدائد وصعوبات.

من جانبه تقدم الطالب أنس إسماعيل، بالشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر على دعمه الكبير والعمل على تذليل كل العقبات له، قائلا:" كل الشكر والتقدير لشيخ الأزهر وأتمنى أن أدخل كلية أصول الدين لأصبح داعية إسلامي وأنشر منهج الأزهر الوسطي" .