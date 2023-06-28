مواصفات الورقة الامتحانية في التاريخ للثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواصفات الورقة الامتحانية لمادة التاريخ للشعبة الأدبية من الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

ويؤدي طلاب الثانوية بالشعبة الأدبية يوم الأحد المقبل امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة في مادة التاريخ.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2023 بإجمالي عدد طلاب نحو 783 ألف طالب وطالبة في ألفين و97 لجنة امتحانية في المحافظات بمختلف أنحاء الجمهورية.

مواصفات امتحان التاريخ

ويعتمد امتحان التاريخ للثانوية العامة على نظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" باستخدام كتيبات المفاهيم توزع على الطلاب خلال انعقاد اللجان الامتحانية.

ويحتوي امتحان التاريخ للثانوية العامة على أسئلة تقيس مختلف المستويات المعرفية والعقلية نواتج التعلم الحقيقية.

وتنقسم أسئلة امتحان التاريخ للثانوية العامة على

30 في المائة مخصصة للعمليات البسيطة و40 في المائة للعمليات المتوسطة و30 في المائة للعمليات العليا.

ويتضمن امتحان التاريخ للثانوية العامة 85 في المائة أسئلة موضوعية أي "اختيار من متعدد" وتكون إجابتها في نموذج البابل شيت، و15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة جدًا تخصص لها عدة أسطر للكتابة.

ويحظر على طلاب الثانوية العامة اصطحاب الهواتف المحمولة أو السماعات والساعات الذكية وأية أوراق أو كتب داخل اللجان الامتحانية في مادة التاريخ.

توجيهات امتحان التاريخ للثانوية العامة

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتناسب وقت الإجابة على أسئلة امتحانات الثانوية العامة ووقت المراجعة مع الفترة الزمنية المخصصة للامتحان.

ونبه وزير التربية والتعليم اللجنة المشكلة من الخبراء لمراجعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة بالتأكد من وضوح ودقة أسئلة التاريخ وخلوها من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات.

ووجه وزير التربية والتعليم بتوزيع ورق إجابة امتحانات الثانوية العامة سواء، البابل شيت أو ورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بعشر دقائق، وتوزيع أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة فى الموعد المحدد مع بداية الامتحان، حسب الجدول.

ونبه وزير التربية والتعليم بالتأكيد على رؤساء اللجان للتنبيه على الطلاب بعدم الحل في أوراق الأسئلة، لعدم الاعتداد بها، والإجابة فى البابل شيت وورقة المقالى فقط.

ونوه وزير التربية والتعليم بالتأكيد على الطلاب بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط وعدم الاعتداد بأي إجابة في كراسة أسئلة امتحان التاريخ للثانوية العامة 2023.