العيد أحلى بمراكز شباب قنا فى ثالث أيام "الأضحى"

تشهد مراكز شباب محافظة قنا إقبالا كبير علي الهيئات الشبابية والرياضية بقنا للاستفادة من أنشطة وبرامج وزارة الشباب والرياضة، خاصة مبادرة العيد أحلى والتى انطلقت بمراكز الشباب بالمحافظة.

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب، وفقا لاستراتيجية الوزارة وتحقيقا لأهدافها نحو مجتمع متكامل بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

حيث تأتي مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب ضمن السعي نحو تشجيع كافة أفراد الأسرة المصرية لقضاء اوقاتهم داخل مراكز الشباب خلال أيام عيد الأضحى المبارك حيث تم الاعداد والتجهيز للمبادرة من خلال السادة وكلاء الوزارة - مديري المديريات طبقا لتوجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لتكثيف الانشطة والبرامج والفعاليات داخل المراكز للوصول إلى أعلى مستويات الخدمة المقدمة للأعضاء ورواد المراكز خلال فترة عيد الأضحى المبارك.