مواصفات الورقة الامتحانية في الفيزياء للثانوية العامة 2023

حددتْ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواصفات الورقة الامتحانية لمادة الفيزياء للشعبة العلمية من الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

يؤدي طلاب الثانوية بالشعبة العلمية علوم ورياضيات يوم الأحد المقبل امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة في مادة الفيزياء.

تجرى امتحانات الثانوية العامة 2023 بإجمالي عدد طلاب نحو 783 ألف طالب وطالبة في ألفين و97 لجنة امتحانية في المحافظات بمختلف أنحاء الجمهورية.

مواصفات امتحان الفيزياء:

يعتمد امتحان الفيزياء للثانوية العامة على نظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" باستخدام كتيبات المفاهيم توزع على الطلاب خلال انعقاد اللجان الامتحانية.

يتضمن امتحان الفيزياء للثانوية العامة 85 في المائة أسئلة موضوعية أي "اختيار من متعدد" وتكون إجابتها في نموذج البابل شيت، و15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة جدًا تخصص لها أسطر عدة للكتابة.

يحتوي امتحان الفيزياء للثانوية العامة على أسئلة تقيس مختلف المستويات المعرفية والعقلية نواتج التعلم الحقيقية.

تنقسم أسئلة امتحان الفيزياء للثانوية العامة إلى 30 في المائة مخصصة للعمليات البسيطة و40 في المائة للعمليات المتوسطة و30 في المائة للعمليات العليا.



يحظر على طلاب الثانوية العامة اصطحاب الهواتف المحمولة أو السماعات والساعات الذكية وأية أوراق أو كتب داخل اللجان الامتحانية في مادة التاريخ.

توجيهات امتحانات الثانوية العامة:

وجَّه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتناسب وقت الإجابة على أسئلة امتحانات الثانوية العامة ووقت المراجعة مع الفترة الزمنية المخصصة للامتحان.

نبَّه وزير التربية والتعليم اللجنة المشكلة من الخبراء لمراجعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة بالتأكد من وضوح ودقة أسئلة الفيزياء وخلوها من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات.

ووجَّه وزير التربية والتعليم بتوزيع ورق إجابة امتحانات الثانوية العامة سواء، البابل شيت أو ورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بعشر دقائق، وتوزيع أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة فى الموعد المحدد مع بداية الامتحان، حسب الجدول.

نبَّه وزير التربية والتعليم بالتأكيد على رؤساء اللجان للتنبيه على الطلاب بعدم الحل في أوراق الأسئلة، لعدم الاعتداد بها، والإجابة فى البابل شيت وورقة المقالى فقط.

نوَّه وزير التربية والتعليم بالتأكيد على الطلاب بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط وعدم الاعتداد بأي إجابة في كراسة أسئلة امتحان التاريخ للثانوية العامة 2023.