المشتقات المالية... تطوير المؤشرات.. والسندات على مائدة اجتماع البورصة وشركات السمسرة

4 محاور رئيسية ضمن اللقاء

يجتمع اليوم «الأحد» رامى الدكانى رئيس البورصة المصرية عبر تطبيق «zoom» مع شركات السمسرة الأعضاء فى البورصة المصرية، بحضور نحو 133 شركة سمسرة.

علمت «الوفد» أن الاجتماع سيتناول 4 محاور رئيسية ومهمة تتعلق بسوق الأوراق المالية، من أهمها التأكيد على التواصل المستمر بين إدارة البورصة المصرية وكافة شركات السمسرة الأعضاء فى البورصة، حيث إن شركات الوساطة تعتبر حجر الزاوية فى أنشطة سوق المال.

كما يتناول الاجتماع محاور العمل فى الفترة القادمة التى ستشهد تفعيل سوق المشتقات المالية الذى من المتوقع أن يكون فى نهايات الربع الثالث من هذا العام 2023، وما يتطلبه ذلك من إجراءات وتراخيص وتنسيق بين جميع أطراف السوق.

كما يستعرض أيضاً رئيس البورصة الخطوات الخاصة بتفعيل تداول سندات الخزانة الحكومية والمتوقع أن يكون أيضاً فى نهايات الربع الثالث من هذا العام.

ويبحث رئيس البورصة الخطوط العريضة والموقف الحالى لعملية تطوير المؤشرات والتوقيت المتوقع لإطلاق المؤشر المتوافق مع أحكام الشريعة وأيضاً التوقيت المتوقع لإلغاء مؤشر EGX50.

ويناقش أيضاً رئيس البورصة مع الشركات بعض الآليات المتعلقة بتنفيذ عمليات شهادات الإيداع الدولية، كما سيستمع لمقترحات الشركات الأعضاء لتطوير منظومة العمل وتطبيق ما يعود بالنفع على جميع أطراف السوق.