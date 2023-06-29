توزيع درجات أسئلة امتحان التاريخ للثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع درجات أسئلة امتحان التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية من الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

يؤدي طلاب الشعبة الأدبية من الثانوية العامة يوم الأحد المقبل 2 يوليو 2023 امتحان التاريخ، كأول امتحان عقب إجازة عيد الأضحى.

تجرى امتحانات الثانوية العامة 2023 بإجمالي عدد طلاب نحو 783 ألف طالب وطالبة في ألفين و97 لجنة امتحانية.

يجرى امتحان التاريخ ورقيًا في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس، مع اتخاذ الإجراءات الأمنية والوقائية اللازمة.

يؤدي طلاب الشعبة الأدبية من الثانوية العامة امتحان التاريخ بنظام الكتاب المفتوح open book، بالاعتماد على كتيبات المفاهيم على أن يتسلمونها خلال انعقاد اللجان.

يتضمن امتحان التاريخ للثانوية العامة على أسئلة تقيس مختلف المستويات المعرفية، بنسبة 30 في المائة للأسئلة السهلة و30 في المائة للأسئلة العالية التفكير، و40 في المائة للأسئلة المتوسطة.

توزيع أسئلة امتحان التاريخ 2023:

يتضمن امتحان التاريخ للثانوية العامة 2023 أسئلة مقالية قصيرة جدًّا بنسبة 15 في المائة، و85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد تحل في نماذج البابل شيت.

يحتوي امتحان التاريخ للثانوية العامة على أسئلة مقالية مخصص لها درجتان، وأسئلة مخصص لها أربع درجات، وأسئلة اختيار من متعدد بدرجة واحدة وأخرى مخصص بدرجتين.

يبلغ مجموع درجات مادة التاريخ للشعبة الأدبية من الثانوية العامة 60 درجة، على أن تكون النهاية الصغرى للنجاح 30 درجة.

يحتوي امتحان التاريخ للثانوية العامة على سؤالين اثنين مقاليين مخصص لها أربع درجات، وتبلغ الأسئلة الموضوعية الاختيار من متعدد 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة.

يتضمن امتحان مادة التاريخ للشعبة الأدبية في الثانوية العامة على إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا بـ60 درجة.

تنظم ورقة أسئلة امتحان التاريخ على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يحتوى على أسئلة بدرجة واحدة، والجزء الثاني يحتوي على أسئلة بدرجتين، والجزء الثالث يحتوي على للأسئلة المقالية ويتم كتابة درجة كل سؤال بجواره.

نبَّه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن تكون الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة واضحة وتتدرج من السهل إلى الصعب، على ألا تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد، ومراعاة عدد الخطوات في الحل.