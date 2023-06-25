موعد حفل نبيل شعيل فى البحرين

يستعد الفنان الكويتى نبيل شعيل، لإحياء حفلاً غنائيًا في دولة البحرين، ثالث أيام عيد الأضحي المبارك، وذلك يوم الجمعة الموافق 30 يونيو الجاري.

ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة لامعة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

وكان الفنان الكويتى نبيل شعيل أطلق مؤخرًا، ميني ألبوم بعنوان "يقولون"، ويتكون من ثلاثة أغاني هي "يقولون" من ألحان ميثم علاء الدين وكلمات أحمد الصانع، والثانية "أسوأ أيامي" من كلمات وألحان علي بو غيث، والثالثة "أنا اتحراك" كلمات أحمد الصانع وألحان عبد الله الجاسم، وتوزيع الأغاني عثمان عبود، علي المتروك وزيد نديم.

وكان حل محمد عبده ضيفًا في برنامج بو شعيل، الذي يقدمه نبيل شعيل على فضائية الرأي، وكشف عن العديد من جوانب حياته، بالإضافة إلى غنائهم سويًا استمر قرابة الساعة ونصف والتحدث في أمور الحياة، وبدايته الفنية.

اقرأ أيضًا... محمد عبده يثير الجدل بـ"إن كانت مصر أم الدنيا السعودية أبوها" والجمهور "صاير يخرف"

محمد عبده كشف عن الكثير من الصدمات التي مر بها في حياته، منها اعتراض والدته لدخوله عالم الفن وذلك لأن أسرته لم يكن لهم عائل في هذا الوقت كما كشف بأن والدته كانت تحب قصيدة لا إله إلا الله من أدائه.

نبيل شعيل

محمد عبده تحدث عن مجال الفن

قائلًا... "الفن مجال سهل للانحراف وأن من لا ينتبه لنفسه وعمره ولكرامة نفسه و أسرته وبلده ومستقبله، يضيع".



محمد عبده كشف عن جانب حزين من حياته وهو غزو الكويت مؤكدًا بأنه كان أكبر صدمة في حياته ووقت وقوع الغزو كان محمد عبده في إسبانيا وبعدها عاد إلى مصر، وسجل في مبنى الإذاعة والتلفزيون أغنية أقسمت يا كويت وأرسلها مع صديقه وتم نشرها في الكويت.

وكان أحيي الفنان الكبير نبيل شعل، حفله الغنائي بالسعودية، ضمن موسم الدرعية المقام هناك والذي يضم عدد كبير من نجوم الغناء العربي والخليجي.

اقرأ أيضًا..انطلاق موسم الدرعية مع أبرز نجمات الوطن العربي (غدًا)

وأقيم الحفل في الـ 17 من يناير الجاري، ويشاركه الحفل الفنان أصيل أبو بكر والفنان قؤاد عبد الواحد.

معلومات عن هوية موسم الدرعية:

أقيمت فعاليات موسم الدرعية للمرة الأولى عام 2019 وتضمّن عددًا من الفعاليات مثل سباق بطولة فورمولا ومباريات الملاكمة، كما تضمن الموسم بطولة التنس وسباقات ركوب الخيل.

بجانب بعض من الحفلات الغنائية العربية والعالمية، مثل كريس براون وآشر وآكون، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة الممتعة.

فعاليات موسم الدرعية 2022

بدأت فعاليات الموسم وتستمر حتى 23 من فبراير 2023، ويحتوي على عدد ضخم من الأنشطة الاجتماعية والثقافية والترفيهية مع الحفلات

الغنائية لكبار نجوم الغناء الخليجي والعربي.

بدأت فعاليات موسم الرياض 3 في الـ 21 من أكتوبر، بحفل عالمي

يضم عرضًا خاصًا لسيرك دو سوليه الشهير، بجانب افتتاح مناطق جديدة تحمل فعاليات فريدة من نوعها وتحدث للمرة الأولى في الموسم.

موسم الرياض 3 ومناطق جديدة لاستقبال فعالياته:

أوضح المسشتار تركي آل شيخ في المؤتمر الصحفي الخاص بفعاليات موسم الرياض لعام 2022، أن الموسم الجديد يضم 15 منطقة، تتميز كل واحدة منها بطابع ترفيهي خاص، من أبرزها: منطقة "بوليفارد وورلد"، التي تضم ثقافات وأجواء دول عدة حول العالم، تتمثل في أمريكا، وفرنسا، واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، واليابان، والمغرب، والمكسيك، إضافةً إلى فينيسيا الإيطالية، إذ ستقدم كل هذه الدول تجاربها من خلال المطاعم والأسواق والفنون.