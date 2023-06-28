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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

فوائد تناول كبد الضأن فى عيد الاضحى المبارك

كبد الضأن
كبد الضأن

يحرص الكثيرين على تناول اللحوم فى عيد الأضحى المبارك وخاصة كبد الضأن، وقد نشر المعهد القومي للتغذية التابع لوزارة الصحة والسكان، مجموعة من المعلومات والإرشادات الصحية الهامة تزامنا مع عيد الأضحى المبارك. 

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 تناول لحوم الأضاحى والأعضاء الداخلية 

وكشف المعهد، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعى، أنه خلال الاحتفالات بعيد الأضحى، يكثر تناول لحوم الأضاحى والأعضاء الداخلية ولحمة الرأس واللسان والمخ، حيث قدم  فى إطار خطته لنشر الوعى الغذائى، بعض الحقائق الغذائية لكل 100جم مأكول عن الأضاحى ولحومها.

كبد الضأن

 كبد الضأن

وأوضح المعهد أن كبد الضأن تعد من الأطعمة المهمة فى محاربة أنيميا نقص الحديد، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الحديد الحيوانى، والذى يتميز بأن نسبة امتصاصه داخل الجسم عالية، حيث إن كل جم يحتوى على 9.4 ملجم حديد، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من البروتين الحيوانى المهم لبناء وسلامة الأنسجة، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من الزنك المهم لنمو الأنسجة.

وتابع: “ممنوع على  قلب أو اختلال دهون الدم تناول كبد الضأن، حيث تحتوى على كمية عالية من الكوليسترول”، مشيرا إلى أنه يفضل تناول قطعة كبد فى حجم علبة كبريت أسبوعيا خلال فترة الحمل تجنبا لحدوث تسمم بفيتامين “أ".

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