أسعار الأسمنت في ثالث أيام عيد الأضحى

أسعار الاسمنت.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعار الاسمنت خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق ثالث أيام عيد الاضحى المبارك، في الاسواق المصرية والمحلية، وثبت سعر الأسمنت الأسود، على مدار نحو ثلاثة أيام متواصلة، عقب تراجع الأسعار، خلال تعاملات الثلاثاء الماضي، بمقدار يتراوح من 10 إلى 30 جنيهًا بالطن.

وسيطرت حالة من الهدوء والاستقرار التام على أسعار الجبس، دون أي تغييرات ملحوظة تذكر.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الاسمن خلال تعاملات اليوم الجمعة في جميع منافذ البيع بالقطاعي والجملة، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

اسعار الاسمنت اليوم الجمعة في الاسواق المصرية

الاسمنت

وتراوح سعر طن الأسمنت الأسود من 1600 وحتى أكثر من 1750 جنيهًا، «تسليم أرض المصنع».

أسمنت سيناء

وسيطرت حالة من الاستقرار على متوسط سعر طن أسمنت "سيناء 42.5" ليسجل عند 1673 جنيهًا للطن.

أسمنت وادي النيل

واستقر أسمنت «أسمنت وادي النيل» اليوم، ليبلغ 1660 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

أسمنت السويدي

وسيطرت حالة من الهدوء المتواصل على سعر الأسمنت البورتلاندي لشركة «السويدي» ليسجل عند 1780 جنيها للطن.

أسمنت العربية المسلح

واستقر أيضًا سعر الطن في أسمنت العربية ليسجل 1700 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

أسمنت لافارج

واستقر أسمنت «لافارج» اليوم، ليبلغ 1685 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

أسمنت حلوان

ولم يتغير مستويات الأسمنت اليوم في حلوان، ليسجل 1710 جنيهات للطن تسليم أرض المصنع.

أسعار الجبس اليوم

جبس سيناء

واصلت أسعار جبس سيناء الحفاظ على نفس مستوياتها في الطن، ليتراوح بين 850 : 860 جنيهًا.

جبس الدولية

وسيطرت حالة من الهدوء المتواصل على سعر الجبس لشركة «الدولية»، ليسجل عند 710 جنيهات للطن.

جبس المعمار

ووصل سعر طن «جبس المعمار» إلى 690 جنيهًا.

جبس العامرية

استقر سعر «جبس العامرية»، إذ تراوح بين 650 و655 جنيهًا.

جبس السويس

بلغ سعر طن جبس السويس 580 جنيهًا.