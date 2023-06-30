أسعار الأسماك ثالث أيام عيد الأضحى المبارك

أسعار الاسماك.. تباينت أسعار الاسماك خلال الفترة الصباحية اليوم الجمعة في ثالث ايام عيد الاضحى المبارك بسوق العبور للجملة، وسجل سعر السمك البوري "2" ما بين 44 إلى 64 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»، بينما سجل سعر سمك كابوريا ما بين 30 إلى 180 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" خلال التقرير التالي القيمة السعرية للاسماك اليوم الجمعة في سوق العبور للجملة، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

الاسماك

سعر السمك البلطي "1" من 68 : 70 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

سعر السمك البلطي "2" من 63 : 67 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 20 : 60 جنيهًا «تكنا بلاستيك»

سعر كيلو فليه بلطي ما بين 40 : 200 جنيهًا.

سجل سعر السمك البوري "1" من 75 : 95 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سجل سعر السمك البوري "2" من 44 : 64 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سعر السمك قشر البياض نحو من 60 : 110 جنيهات للكيلو للكيلو.

سعر السمك البياض الأملس "1" بلدي نحو من 60: 100 جنيه للكيلو «تكنا بلاستيك»

سعر السمك البياض الأملس "2" بلدي نحو من 30: 50 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سجل سعر القراميط - شيلان من 20 : 40 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو سمك الثعابين ما بين 50 : 250 جنيهًا

سعر مكرونة سويسي من 65 : 95 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سعر المكرونة المجمدة من 30 : 40 جنيهًا للكيلو «كرتونة».

سجل سعر سبيط - كليماري- سابيا ما بين 150 : 270 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر القرش ما بين 30 : 50 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك كابوريا من 30 : 180 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك مرجان 2 من 35 : 45 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك مرجان مجمد من 20 : 30 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك بربون 2 من 40 : 50 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك بربون مجمد من 25 : 35 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

تراوح سعر سمك دنيس ما بين 100 : 160 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك مازاليا - كشر 30 : 50 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو السمك الشعور ما بين 30 : 50 جنيهًا «طاولة خشب».

سجل سعر سمك وقار 70 : 130 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك قاروص-لوت 60 : 140 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك سردين مجمد ما بين 35 : 75 جنيهًا للكيلو «كرتونة».

سجل سعر سمك ماكريل مجمد من 55 : 75 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أما أسعار الجمبري فجاءت كالتالي:

أسعار جمبري "2" من 170 : 270 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري مجمد "2" من 100 : 250 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري "3" من 70 : 160 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

وتجدر الإشارة إلى أن المزارع السمكية تستحوذ على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن، كما يسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وبلغت صادرات الأسماك عام 2019 حوالي 35 ألف طن.

هذا ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جرامًا، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن.