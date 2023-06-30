المجازر الحكومية تستقبل 9700 أضحية فى أول أيام عيد الأضحى المبارك

استقبلت المجازر الحكومية 9700 أضحية خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك فى محافظات الجمهورية.

وأكدت غرفة العمليات المركزية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن الأضاحى تنوعت بين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال، والتى تم ذبحها تحت إشراف أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات، حيث قدمت المجازر خدمات الذبح للمواطنين بالمجان.

كما واصلت غرفة العمليات استقبال شكاوى واستفسارات المواطنين، والتنسيق مع الجهات الخدمية والإنتاجية التابعة للوزارة، خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك فى إطار تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وأكد محمود الأعرج المنسق الإعلامى للوزارة، أن غرفة العمليات استقبلت خلال أول يومين للإجازة حوالى ٣٣ شكوى، و١٠٠ استفسار، لافتا إلى أنه تم التجاوب مع كافة الاستفسارات والشكاوى بالتنسيق مع مسئولى القطاعات والإدارات المعنية، والهيئات التابعة للوزارة، ومديريات الزراعة والطب البيطرى، لاتخاذ اللازم حيال تلك الشكاوى والبلاغات الخاصة بالمواطنين، والتواصل السريع مع المواطنين أصحاب الشكاوى للعمل على حلها.

وأضاف «الأعرج» أن الاستفسارات التى تم التفاعل معها، والتى وردت خلال ثانى أيام الإجازة، شملت عددا من الموضوعات المتنوعة، على رأسها: عمليات الذبح بالمجازر، ونحل العسل، وحماية الأراضى، والأرز، ومكافحة الآفات، وخدمات الطب البيطرى، والكلاب الضالة، ومنافذ البيع التابعة للوزارة.