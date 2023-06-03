دورة تدريبية عن التغذية السليمة وأثرها على الرياضيين

تقوم الإدارة العامة للشئون الطبية بوزارة الرياضة برئاسة دكتورة ناهد حجاج مديرعام ادارة الشئون الطبية بتنفيذ دورة تدريبية بعنوان أسس التغذية السليمة وأثرها على الرياضيين بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة برئاسة الدكتور سيد حزين مدير المديرية.

وذلك تحت رعاية الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وفي إطار خطة الإدارة المركزية للطب الرياضي برئاسة الدكتور أحمد الشيخ وكيل اول الوزارة رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي نحو تحسين أداء الكوادر الرياضية العاملة فى مجال صناعة البطل

تأتى الدورة التدريبية ضمن استجابة وزارة الشباب والرياضة نحو المشاركة فى استراتيجية بناء الانسان المصرى التى أطلقها فخامة رئيس الجمهورية والتى تعتبر الانسان هو محور التنمية، وحيث تبذل وزارة الشباب والرياضة جهودها فى تحقيق تلك تلك الاستراتيجية بصفة عامة وفى رياضة البطولة والمستويات القمية بصفة خاصة

ويتضمن البرنامج التدريبي عدة موضوعات متكاملة تمثل خطة بناء قدرات فريق عمل البطل الرياضى من كافة جوانبه الجسمية والنفسية والاجتماعية والبدنية بما يؤهله للمنافسات

وقد انطلق هذا البرنامج التدريبي كأحد جهود الادارة المركزية للطب الرياضى للاهتمام ببناء البطل الرياضى وتوفير كافة سبل الرعاية الشاملة والارتقاء بمستويات الاداء البدنى المتكامل

وحيث ان التغذية للرياضيين من أهم العوامل المؤثرة ايجابا خلال مراحل صناعة البطل لوقاية من الاصابات المختلفة ورفع مستويات الأداء البدنى

واستهدف البرنامج التدريبي كلا من مدربى المشروع القومى للموهبة الحركية، كذلك مدربي المشروع القومى للناشئين ومدربى الأندية والهيئات الرياضية المختلفة من كافة المحافظات

من المقرر أن يستمر تنفيذ البرنامج من اليوم وحتى يوم 5 يونية 2023 بمركز تدريب الفرق والمنتخبات القومية بالمعادى