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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

مدرب الرجاء يكشف سر ضياع اللقب أمام الأهلي ومستقبله مع الفريق المغربي

مدرب الرجاء يكشف
مدرب الرجاء يكشف أخطاء فريقه واهداء البطولة للأهلي

كشف سفين فاندنبروك مدرب الوداد المغربي عن سر ضياع بطولة دوري الأبطال الأفريقي أمام الأهلي والفشل في الحفاظ على اللقب الأفضل قاريا على مستوى الأندية.

 وأبدى استياءه من عدم تحقيق الحلم مؤكدًا أن فريقه اكتفى بتعادل مخيب للآمال الذي حسم اللقب بنتيجة إجمالية 3-2 في الدار البيضاء أمس الأحد.

 

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وأحرز الوداد هدفًا قاتلًا في الخسارة 1/2 بالقاهرة، وتقدم في العودة أمس بهدف من ركلة حرة جانبية نفذها يحيى عطية الله حتى الدقيقة 78 حين تعادل المدافع محمد عبد المنعم من ضربة رأس رائعة من ركلة ركنية.

التفاصيل:

وقال مدرب الرجاء دائمًا النهائيات تحسم من خلال تفاصيل، واليوم جاء هدفنا من ركلة حرة وهدفهم من ركلة ركنية، كرات ثابتة حددت مسار البطولة في النهاية.

وأضاف فاندنبروك الذي تولى القيادة الشهر الماضي خلفًا للإسباني خوان كارلوس جاريدو: للأسف لم يحالفنا الحظ في مباراة متكافئة، لكن لا يمكنني لوم اللاعبين بعد أن قدموا كل شيء في مصر وهنا.

وأكمل: أشعر بالرضا عن المجهود لكن للأسف لم تكن النتيجة في صالحنا.

السر في الأهلي:

وأشار إلى أن النشاط الهجومي للأهلي بعد تغييراته في الشوط الثاني أجبرت أصحاب الضيافة على التراجع مشيرا إلى أن الأهلي هو من رفع الإيقاع وليس نحن من اخترنا التراجع للخلف.

 رغم أن المنافس لم يكن خطيرا ولم نكن نحن كذلك، لم يسرق الأهلي اللقب رغم فوزه بكرة ثابتة. كانوا أفضل منا في السيطرة والقوة، للأسف لا يحافظ الوداد على لياقته البدنية للحفاظ على تقدمه.

لا.. للاستقالة:

ونفى وجود نية لترك منصبه بعد الإخفاق مشددًا على ضرورة التركيز في الدوري المغربي، إذ يحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف فريقه السابق والمتصدر الجيش الملكي مع تبقي أربع مباريات.

وقال: لا أنوي الاستقالة وسأعمل مع الإدارة والرئيس على علاج الخلل وهذا يتطلب وقتا، تنتظرنا مباراة يوم الأربعاء وأخرى يوم السبت في الدوري. الهزيمة ثقيلة وتتسبب في آلام على المستويين البدني والذهني وليس لدينا الوقت الكافي للتعافي، من اليوم الاثنين سنبدأ العمل على أهداف أخرى والتحضير النفسي.

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