مجدي عبد الغني حزين بسبب الخطيب

تحدث مجدي عبد الغني نجم منتخب مصر والأهلي السابق عن افتتاح فرع النادي فى التجمع الخامس وعدم دعوته للحضور ضمن نجوم الأهلي السابقين.

وقال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق فى تصريحات عبر برنامجه بقناة الشمس: تاريخي كبير مع النادي الأهلي ولن ينسى ،وهذا تاريخ خلاص تم تسجيله.

وأضاف: كل فخر يقوم به النادي الأهلي يعود على جميع أبنائه ونفرح به ونسعد أيضا ولكن تاريخي بالطبع لا يمحى ولا يسطتيع أحد محوه.. في إشارة إلى تجاهل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عدم دعوته لنقده الإدارة في مواقف عديدة.