جامعة المنيا ... اول يوليو إعلان نتائج الإمتحانات

قدم الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، الشكر لعمداء الكليات ولجميع القائمين ، علي الجهود المبذولة خلال أعمال الإمتحانات والعملية التعليمية ، وأعمال التصحيح بالكنترولات .

سرعة إعلان النتائج لمعظم الفرق الدراسية بجميع كليات الجامعة

وكذلك سرعة إعلان النتائج لمعظم الفرق الدراسية بجميع كليات الجامعة، حيث انتهت كليات ، دار العلوم ، والتربية النوعية ، والألسن ، والتربية الفنية ، والآداب ، من إعلان كافة نتائجهم، واستمرار باقي الكليات العملية في إعلان نتائجها بالكامل حتى أول يوليو القادم كحد أقصى.

وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة المنيا الشهري ، برئاسة الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، وبحضور عمداء الكليات ومدير مركز ضمان الجودة والإعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة، ورئيس اتحاد طلاب الجامعة.

يذكر أن مجلس جامعة المنيا اجتمع اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، وبحضور عمداء الكليات ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة، ورئيس اتحاد طلاب الجامعة.

و قدم رئيس الجامعة باسم أعضاء المجلس التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، والاحتفال بذكري ثورة الثلاثين من يونيو، متمنياً أن يعيده الله علي الأمة الإسلامية والقيادة السياسية وجميع منتسبي الجامعة والشعب المصري العظيم بالخير واليمن والبركات.

ومقدماً الشكر للعمداء ولجميع القائمين علي أعمال الامتحانات والعملية التعليمية علي مجهوداتهم خلال فترة الامتحانات وأعمال التصحيح بالكنترولات وسرعة إعلان النتائج لمعظم الفرق الدراسية بجميع كليات الجامعة، وانتهاء كليات دار العلوم والتربية النوعية والألسن والتربية الفنية والآداب من إعلان كافة نتائجهم، واستمرار باقي الكليات العملية في إعلان نتائجها بالكامل حتى أول يوليو القادم كحد أقصى.

ووافق أعضاء المجلس بالتبرع بربع راتبهم عن شهر يوليو لصالح صندوق تحسين خدمات المرضى بالمستشفيات الجامعية، مساهمة منهم في دعم المرضى غير القادرين مادياً في تكاليف العلاج، وتحسين الرعاية الصحية المقدمة لهم، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به المستشفيات الجامعية.

وأكد د. فرحات أن إدراج جامعة المنيا وظهورها في أكبر 5 تصنيفات عالمية وهم: تصنيف التايمز وQS البريطانيين، وUSNEWS الأمريكي، وشنغهاي الصيني، وأخيراً بتصنيف ليدن الهولندي، والتي تقيس مستوى التعليم والخريجين والباحثين بالجامعة، الأمر الذي يؤكد على أن الجامعة تسير في مسارها الصحيح لتلبية معايير ومؤشرات التصنيفات العالمية، الذي تؤهلها للمنافسة وتحقيق مكانة تتميز بها ضمن خارطة الجامعات العالمية، وهو ما يكون له مردوده إيجابي في جذب الطلاب الوافدين، والاعتراف بالدرجات العلمية لخريجيها في العديد من الدول.