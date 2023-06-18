لوتس للتنمية تتفاوض لإنشاء شركة لتوزيع السكر

قالت شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، إنها تتفاوض مع شركة النوبارية للسكر لإنشاء شركة لتوزيع السكر.

وأكدت الشركة في بيان للبورصة، أنها لم توقع على أي عقود مع شركة النوبارية للسكر حتى الآن.

ذكرت لوتس للتنمية، أنها قامت بالبدء في الاستثمار والاستصلاح بمزرعة الدخله- بالوادي الجديد والبالغ مساحتها 3 آلاف فدان (1500 فدان محاصيل- 1500 فدان نخيل) بدءاً من إبريل الماضي.

وأضافت أنه جاري دراسة البدائل التمويلية المتاحة لاستكمال تشغيل المزرعة في حينه والموجه كامل إنتاجها للتصدير على أن يكون كامل إيراداتها بحصيلة دولارية.

يشار إلى أن لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي سجلت صافي ربح بلغ نحو 12.28 مليون جنيه خلال 2022، مقابل أرباح وصلت إلى 13.4 مليون جنيه خلال العام السابق له 2021.