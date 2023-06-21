اليوم.. مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن عائدات قناة السويس

في مدينة السويس



يعقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بعد قليل مؤتمرًا صحفيًا عالميًا بمدينة السويس للإعلان عن عائدات قناة السويس خلال العام المالي 22/23. والمستجدات في مشروعات تطوير القطاع الجنوبي بقناة السويس.

ومن المنتظر أن يستعرض الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أعداد وحمولات السفن التي عبرت بالقناة خلال العام المالي وحجم العائدات كما يشهد المؤتمر الحديث عن قناة السويس في ظل حجم التجارة العالمية وتنامي الاقتصاد العالمي وأسعار نوالين الشحن البحري.

كما تقام على هامش المؤتمر جولة تفقدية لمتابعة حجم تنفيذ الأعمال بمشروع تطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس.

وتواصل إدارة قناة السويس مشروعات التطوير بالمجرى الملاحي العالمي لزيادة أبعادها ومناطق الازدواج بها وأبرزها مشروع تطوير القطاع الجنوبي والذي يستهدف ازدواج المنطقة من الكيلو متر 122 إلى الكيلو متر 132 ترقيم قناة بطول 10 كم تضاف إلى قناة السويس الجديدة ليصبح طولها 82 كم بدلًا من 72 كم، بالإضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو متر 132 وحتى الكيلو متر 162 ترقيم قناة، والمخطط الانتهاء منه خلال العام الجاري.

ويستهدف مشروع تطوير القطاع الجنوبي تحقيق مزايا ملاحية متعددة حيث يساهم في زيادة نسبة الأجزاء المزدوجة بالقناة التي أضافتها مشروعات التطوير المتعاقبة لتصل لنحو 63% من إجمالي طول المجرى الملاحي والذي بدوره ينعكس على زيادة القدرة التصريفية للقناة، فضلا عن زيادة عامل الأمان الملاحي بنسبة 28% وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بواقع 6 سفن إضافية لتظل القناة الممر الملاحي الأسرع والأقصر والأكثر أمانًا.

وتعكف قناة السويس على استكمال خطة تطوير وتحديث أسطولها البحري بإضافة وحدات بحرية جديدة وبناء قاطرات إنقاذ بقدرات عالية وفق التكنولوجيا الأحدث عالميا وبما يتماشى مع زيادة أحجام وحمولات السفن العابرة للقناة بما يعزز من معدلات الأمان الملاحي بالقناة ويرفع من تصنيفها العالمي، وذلك بالتوازي مع الجهود المبذولة لرفع كفاءة العنصر البشري لاسيما مرشدي الهيئة من خلال توفير برامج تدريبية متقدمة للإرشاد ومناورات متخصصة للتعامل مع الطقس السيئ والمواقف الطارئة.