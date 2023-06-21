الفريق أسامة ربيع: إنجاز 90 % من أعمال تطوير القطاع الجنوبي بقناة السويس

ربيع :

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن أعمال تطوير القطاع الجنوبي بقناة السويس تم إنجازها بنسبة 90% ومن المنتظر الانتهاء من كافة أعمال التطوير للمشروع مع نهاية العام الحالي.

وقال إن اعمال التطويرتساهم في زيادة الاطوال المزدوجة بقناة السويس بنحو 17% تقريبا .

وأكد أن المشروع الذي يجري حاليا كان ضمن مخططات قناة السويس لتطوير المجرى الملاحي .والذي يستهدف ازدواج المنطقة من الكيلو متر 122 إلى الكيلو متر 132 ترقيم قناة بطول 10 كم تضاف إلى قناة السويس الجديدة ليصبح طولها 82 كم بدلا من 72 كم، بالإضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو متر 132 وحتى الكيلو متر 162 ترقيم قناة، والمخطط الانتهاء منه خلال العام الجاري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي تنظمه هيئة قناة السويس اليوم بمدينة السويس لمتابعة آخر المستجدات في مشروع تطوير القطاع الجنوبي بقناة السويس.

وقال إن هناك تحديات كبيرة في المنطقة بسبب شدة التيارات البحرية وطبيعة التربة الصخرية .

وأضاف أن مشروع التطوير يسهم في تقليل تأثير التيارات البحرية في المنطقة الجنوبية .ويقلل من الانحناءات وهو ما يحقق 28% زيادة في نسبة الامان الملاحي لقناة السويس.

وقال إن العائد المادي للمشروع تكون على المدى الطويل الأمد .وأكد أن أعمال التكسيات والتعميق تتم بشكل منظم حتى لا تؤثر على حركة الملاحة الدولية بقناة السويس وهو ما هو أدى أن المشروع استغرق نحو عامين ونصف تقريبا .