رفع 800 طن من القمامة والأتربة من الشوارع بالمنصورة

نفذ جهاز تجميل ونظافة المنصورة، حملة مكبرة لرفع التراكمات والمخلفات الصلبه والاتربة بالشوارع والميادن والطرق الرئيسية بجميع المناطق التي شملتها الحملة.

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إنه تم رفع 680 طن من القمامة و 120 طن اتربه بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية داخل مدينة المنصوره خلال يومي الخميس والجمعه.

وأوضح المحافظ، أنه يشارك في الحملة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة، والوحدات المحلية وبمشاركة نواب رؤساء الوحدات المحلية من أجل رفع كفاءة ومستوي النظافة داخل مدينة المنصوره عروس النيل .

وأكد مختار، أننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي بالمحافظة من أجل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة لهم في كافة القطاعات لتحسين الصورة البصرية للمواطنين.

وباشرت الحملة أعمالها بإشراف ومتابعة محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة، والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس عبده محمدين مدير عام المخلفات الصلبة، وعماد النجار مدير ادارة البيئة، وذلك بمشاركة الوحدات المحلية في كل من المنزلة، وبلقاس، ودكرنس ونبروه، وميت غمر، والكردي، ومنيه النصر، وميت سلسيل، وبني عبيد واجا وشربين والمطرية، والسنبلاوين، وطلخا، وتمي الامديد.

والجدير بالذكر أن الحملة شملت (رفع الأتربة بشارع بورسعيد، وميدان مشعل و شارع ابو الغيط وشارع ساميه الجمل ، وغسيل رصيف المشايه أمام جزيره الورد ، وغسيل واجهه حديقة شجرة الدر و الأشجار بداخل الحديقة استعدادا لأيام عيد الاضحي المبارك ، بالإضافة إلي تشغيل المكنسيات بشارع عبد السلام عارف و المشايه والجمهورية والترعه وأحمد ماهر ، وغسيل كورنيش مدخل المنصوره ، و تشغيل المكنسيه بالطريق الدائري) .

يشار إلى أن هذه الحملات يتم تنفيذها في اطار الخطة التي اعتمدها "محافظ الدقهلية"حرصا علي المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية.