استمرار فعاليات القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ

استمر إقبال الطلاب والطالبات على القوافل التعليمية بـ 13 مدرسة بـ 13 إدارة تعليمية، تابعة لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بقاعات مجهزة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتوجيهات محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.



ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر للطلاب الذين حرصوا على الاستفادة من الخدمات التعليمية المجانية بقوافل حياة كريمة، كما وجه التحية لمنسقي حياة كريمة بمحافظة كفر الشيخ، ولوكيل الوزارة التربية والتعليم، ومديري عموم الإدارات التعليمية، والتعليم الثانوي، على الجهد المبذول في تنظيم القوافل التعليمية لخدمة الطلاب.

وتفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، قاعات مدرسة الشهيد رياض الثانوية، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، ومدرسة هدى شعراوي، التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، كما تابع القاعات من غرفة العمليات بالمديرية، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، وسامح داود، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

وناشد وكيل تعليم كفر الشيخ، جميع طلاب الثانوية العامة، الاستفادة من هذا المشروع القومي الرائد للقوافل التعليمية، وما تفرزه من بيئة تعليمية جيدة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، ونتائج جيدة متمنية لأبنائها الطلبة والطالبات التفوق والتميز والإبداع.