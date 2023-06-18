وزير التربية والتعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة من كفر الشيخ

يتابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني امتحانات الثانوية العامة اليوم من محافظة كفر الشيخ.

واستقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد، خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ، لمتابعة انتظام سير امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ الدور الأول، أثناء تأدية الطلاب امتحان اللغة العربية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشى نائب المحافظ، وتامر السعيد سكرتير المحافظ، واللواء عبدالغفار الديب السكرتير العام المساعد للمحافظ، ومحمد عبدالله مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وزير التربية والتعليم يتابع الامتحانات

وأكد وزير التربية والتعليم حرصه الشديد على متابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة بمختلف محافظات الجمهورية، لضمان الانضباط، والتأكد من تنفيذ جميع الإجراءات والقواعد المنظمة للامتحانات.

ورحب محافظ كفر الشيخ بزيارة الوزير للمحافظة، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على الارتقاء بالعملية التعليمية، وتحرص على سير العملية الامتحانية بسلام.

وأكد محافظ كفر الشيخ على أنه تم تغيير جميع العمال وتدويرهم فى الإدارات التعليمية.

وحرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بديوان عام محافظة كفر الشيخ.

وتواصل وزير التربية والتعليم مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بمختلف المحافظات، والتواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن الوزير على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية فى جميع المحافظات.



ووجه الوزير مديرى مديريات التربية والتعليم، بالتأكيد على رؤساء اللجان للتنبيه على الطلاب بعدم الحل في أوراق الأسئلة، لعدم الاعتداد بها، والتظليل بالقلم الجاف في ورقة إجابة البابل شيت.

وشدد وزير التربية والتعليم على التأكد من جمع أوراق الإجابة (البابل شيت والمقالى)، موجها بعدم مغادرة رئيس اللجنة قبل التأكيد على تسليم الطلاب الورقتين معا.

وفى نفس السياق، تابع وزير التربية والتعليم مع رؤساء اللجان بالمحافظة انتظام سير الامتحانات من خلال غرفة العمليات ووصول ورق الأسئلة إلى مختلف اللجان بالمحافظة، وتنفيذ التعليمات الواردة من الوزارة بهذا الشأن.

جدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة الذين يؤدون الامتحان هذا العام بمحافظة كفر الشيخ يبلغ ٢٥ ألفًا و٩٩ طالبًا وطالبة، من خلال عدد ٧٦ لجنة.