حقيقة تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

ونفى وزير التربية والتعليم مزاعم مجموعات الغش حول تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة قبل بدء اللجان الامتحانية.

وأكد وزير التربية والتعليم أنه لا يوجد تسريب في امتحانات الثانوية العامة منذ عام 2016 بسبب تولي جهة سيادية طباعة الامتحانات، منوها باستحالة حدوث تسريب.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن أوراق امتحانات الثانوية العامة مؤمنة بشكل كامل في كل المراحل من طباعة الأسئلة، ونقل إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان وحتى الوصول للجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن ما حدث الأيام الماضية هو تصوير الامتحان بعد بدء اللجان ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي ويتم ضبط الطالب المتورط في ذلك خلال خمس دقائق.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الطالب الذي ينشر الامتحان لم يستطع الوصول إلى الإجابة لأنه يضبط خلال دقائق ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

ووجه وزير التربية والتعليم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة المشددة حيال كل من يثبت تورطه في واقعتي التسريب أو الغش في امتحانات الثانوية العامة 2023.

وشدد وزير التربية والتعليم على حظرنظ دخول الهواتف المحمولة مع كل من الطلاب أو المراقبين داخل لجان امتحانات الثانوية العامة لمنع التسريب قبل بدء اللجان بدقائق أو التصوير بعد بدء اللجان.

مزاعم تسريب امتحان اللغة العربية

وزعمت مجموعات الغش على تطبيق التليجرام المعروفة باسم شاومينج، تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 قبل بدء اللجان.

وتداولت عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية أخبارا تزعم تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.

ودعت مجموعات الغش طلاب الثانوية العامة إلى سرعة الانضمام إلى الشات السري للحصول على امتحان اللغة العربية قبل بدء الامتحان، مقابل إضافة عدد معين من الأعضاء إلى المجموعة أو إرسال مبلغ مالي.

وتمكنت "بوابة الوفد الإلكترونية" من دخول الشات السري، وتبين أن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة الذي تنشره تلك المجموعات خاص بامتحان العام الدراسي الماضي 2021-2022.

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، في التاسعة من صباح اليوم الأحد، امتحان اللغة العربية، للعام الدراسي 2022-2023 ورقيًا بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك".

ويصل عدد إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة إلى نحو 783 ألف طالب وطالبة في الشعبتين الأدبية والعلمية من مختلف المحافظات.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة في ألفين و97 لجنة امتحانية بالمدارس في جميع المحافظات، وسط تأمينات مشددة.



