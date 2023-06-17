السبت 17 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

محافظ الإسماعيلية يستقبل وزير التربية والتعليم في مستهل زيارته للمحافظة

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية ووزير التعليم

استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ،  صباح اليوم السبت، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام المحافظة، وذلك في مستهل زيارته للمحافظة.

جاء ذلك بحضور محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية ، ومحمد بحيري مدير مديرية التعليم بالإسماعيلية،  وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة.

ومن المقرر أن يتفقد الدكتور رضا حجازي استراحات المعلمين الملاحظين في لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة.

كما عقد الدكتور رضا حجازي اجتماعًا مع مدير المديرية ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ للوقوف على كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة.

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